Почему «звонок Навального» похож на пранк спецслужб

Наивно предполагать, что такого клиента не взяли в оборот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный обнародовал, как ему показалось, настоящую сенсацию. В своем расследовании, которое больше похоже на легализацию оперативных материалов западных спецслужб с примесью художественного вымысла, он назвал несколько имен, которые якобы причастны к его отравлению. Среди них - Константин Кудрявцев, которого блогер называет военным химиком из института криминалистики ФСБ.

И вот Навальный (как он утверждает - за несколько часов до того, как обнародовать свое расследование) решил позвонить ему и расспросить, как «военный химик" готовил покушение. А представился помощником секретаря Совбеза Николаем Патрушевым. Кудрявцев выложил всю подноготную.

Оставим за скобками, с чего вдруг сотрудник ФСБ, имея, несомненно, допуск к гостайне и секретным сведениям, вдруг так разоткровенничался по открытой связи с незнакомым человеком. Не употребив за 45 минут ни одного специального термина или профессионального канцеляризма – обычно у людей военных такие вещи непроизвольно проскакивают даже при общении с друзьями.

Но в заявлении ФСБ по «звонку Навального», в котором он (звонок) уже назван подделкой, обращает на себя внимание один момент:

«Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях».

Да, сама по себе технология вполне доступна и простому обывателю. Но в сообщении ФСБ подчеркивается, что она уже не раз использовалась в акциях против России. Какие же спецслужбы грешили этим? Тут в первую очередь на ум, конечно, приходит Служба безопасности Украины.

Вспомните историю о задержании «33 богатырей» в Минске. Их выманили с территории России в надежде на то, что белорусские власти выдадут Киеву людей, воевавших на стороне ополчения в Донбассе. Тогда переговоры с «вагнеровцами» по телефону вели «вербовщики» и с сирийских, и с венесуэльских номеров. Знакомый почерк, не правда ли?

Ту акцию курировала резидентура ЦРУ в Киеве - «Комсомолка» в своих публикациях называла их имена. Если верить сегодняшнему сообщению ФСБ, можно предположить, что в истории со звонком Навального задействованы те же «силы и средства».

Причем самого блогера могли и не посвящать в эти планы. Кто? Да те, кто его сейчас курирует в Германии. Наивно предполагать, что такого клиента не взяли в оборот.

И вот эти, скажем так, «силы» просто в нужный момент соединили с нужным человеком, а «берлинский пациент» и вправду думал, что разговаривал с сотрудником ФСБ Кудрявцевым. А на деле, например, со специалистом 72 Центра информационно-психологических операций ССО Украины. Или сотрудником 5 Управления Департамента контрразведки СБУ – именно оно, кстати, и отвечало за операцию с «вагнеровцами».

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