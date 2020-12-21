Разговор Навального с сотрудником ФСБ о своих трусах оказался подделкой

В ведомстве отметили, что театрализованному "расследованию" Навального будет дана процессуальная оценка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеролик с "телефонным разговором" блогера Алексея Навального с сотрудником ФСБ России - подделка. Об этом сообщили сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По заявлению спецслужбы, "расследование" блогера представляет собой "спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности". В ФСБ отметили, что подобная активность "не была бы возможной без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Любопытно, что Навальный сообщил об использование подмены номера абонента. Этим приемом пользуются иностранные спецслужбы, чтобы нельзя было отследить номер. Подобные технологии также используются и для управления антироссийскими акциями.

В ведомстве отметили, что театрализованному "расследованию" Навального будет дана процессуальная оценка.

Напомним, утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальный заявил в полете, что ему стало плохо и после посадки он был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Никаких ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Через два дня Навального перевезли на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали его родственники. В берлинской клинике "Шарите" ему стало лучше. А уже в декабре Навальный стал заявлять в своих "расследованиях", что его неоднократно пытались отравить неизвестные, которые за ним следили и которых он называет "сотрудниками или химиками ФСБ".

В Германии заявили, что Навальный был отравлен ядом "Новичок", но происхождение отравляющего вещества установить не удалось. В России подобных ядов с 1992 года не разрабатывалось.

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