Хроника заявленного отравления: Что происходило с Навальным и вокруг него в последние дни

Навальный находится на лечении в немецкой клинике «Шарите» Фото: EAST NEWS

Известный блогер Алексей Навальный, некоторые предпочитают еще называть его политиком, сейчас находится в Берлине в клинике «Шарите» (том самом, где рожала радистка Кэт из сериала «Семнадцать мгновений весны»), куда он был переправлен на специальном самолете из Омска. По заявлению его пресс-секретаря Киры Ярмыш и других сторонников, он был отравлен неизвестным веществом перед вылетом из Томска в Москву. Врачи в Омске следов отравления какими-то ядами в организме Навального не нашли. Как развивались события? Как выяснили журналисты ряда СМИ, история началась за несколько дней до вылета в Москву.

14 августа Навальный, находясь под подпиской о невыезде, с группой сопровождавших его лиц прибыл в Новосибирск. Прибытие ознаменовалось вечеринкой со спиртным в ресторане отеля «Рэдиссон-Новосибирск».

На следующий день, 15 августа компания вечером отмечала день рождения одной из сотрудниц ФБК в одном из баров отеля «Хилтон» в Новосибирске. Понятное дело, со спиртным.

16 августа вместе все с той же компанией Навальный гулял снова в «Рэдиссоне»

20 августа Навального сняли с борта самолета и срочно госпитализировали в больницу Омска. Фото: EAST NEWS

17 августа все на автомобилях поехали в Томск. Заселившись там в гостиницу «Хантер» (4 звезды) все отмечали прибытие в этот город в ресторане отеля.

18 августа вечеринка Навального с компанией все в том же ресторане оказалась настолько шумной, что после замечания за ненадлежащее поведение вся компания была вынуждена переместиться для «продолжения банкета» в номера.

19 августа, устав от отеля, навальный и еще 6 человек переместились на съемную квартиру, где продолжили отдых, а ближе к вечеру поехали в то самое село Кафтанчиково, где его, как говорят, угощали самогоном.

Утром 20-го августа посадка на рейс «Томск – Москва» прошла без всяких осложнений. По словам Киры Ярмыш Навальный ничего с утра не пил, не ел, кроме стаканчика чая, который ему из буфета аэропорта принес один из его помощников Илья Пахомов. Для кого он брал чай, бармен точно не знал. Спустя какое-то время после взлета, Навальный почувствовал себя плохо, переместился в туалет, а вскоре пассажиры услышали его крики оттуда.

Получив сообщение о происшествии на борту, КВС принял единственно верное и описанное во всех должностных инструкциях решение – он запросил экстренную посадку борта у диспетчера ближайшего аэропорта по маршруту. Таковым оказался Омск, и когда самолет еще рулил к стоянке по ВПП, на земле борт уже ждал реанимобиль. В момент, когда медики из бригады «Скорой» шли по салону к туалету, Алексей был еще в сознании. Возможно, в помраченном, или еще каком, но сознания он точно не терял.

Блогера срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой помощи №1 Омска. К тому моменту он уже был без сознания, не исключено, что это произошло после прибытия медиков «Скорой» на борт. Начались реанимационные мероприятия, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медики оценивали состояние Навального как тяжелое, позже как стабильно тяжелое. В сознание он так и не пришел.

Спустя несколько часов в Омск прилетели жена Навального Юлия и, как ее называют в ФБК, «лечащий врач» Навального, глава «Альянса врачей», офтальмолог по образованию Анастасия Васильева.

21 августа из Омска Навального забрал медицинский спецборт из Германии. Фото: EAST NEWS

Практически сразу после этого прозвучали слова о необходимости транспортировать Алексея в одну из стран Европы, где условия и уход за ним будут лучше, чем в Омске. Медики объяснил, что для начала Навального необходимо стабилизировать.

В пятницу в аэропорт Омска прибыл специальный самолет из Германии. Жена Навального потребовала от Путина разрешить транспортировку Навального за границу. Собранный консилиум медицинских специалистов в итоге решил, что больного можно отпустить из больницы под ответственность родных. Около 17 часов по Москве все формальности были утрясены. Однако самолет не мог вылететь в тот же день в Берлин из-за требований к графику работы экипажей. Вылет состоялся только утром субботы.

В Берлине Навального перегрузили из самолета в местный реанимобиль, и в составе колонны из шести автомобилей с мигалками привезли в клинику «Шарите», где проходили лечение Борис Ельцин, Эдуард Шеварднадзе, Михаил Горбачев, Юлия Тимошенко, Ангела Меркель, Петя Верзилов и т.д.

Диагноз навального нуждается, как минимум, в уточнении, но сторонники оппозиционера по-прежнему настаивают на версии отравления. При этом, их заявления зачастую противоречат не только словам врачей, но и друг другу. А пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш умудрилась противоречить сама себе. Так, например, в начале девятого утра в четверг она сообщила, что вызвала в больницу полицию, и они настаивают на пребывании полицейских в клинике, а спустя три часа удивлялась, почему вокруг нее в больнице столько полицейских.

В тот же день блогер был госпитализирован в клинику "Шарите" под охраной полиции. Фото: EAST NEWS

Еще один соратник Навального Иван Жданов, выйдя к журналистам, сообщил, что Навальный якобы отравлен настолько опасным ядом, что даже рядом с ним можно находиться только в защитном костюме. При этом спустя какое-то непродолжительное время врачи сообщили, что следов яда в организме Навального не обнаружено. За словами Жданова явно проглядывает стремление сделать из Навального «Скрипаля №2». Во всяком случае, в глазах «встревоженного» и «озабоченного» Запада. Вспомним, как спецслужбы Великобритании выставили себя на всеобщее посмешище, когда эксперты в герметичных защитных костюмах находились рядом со стоящими рядом, но за ленточкой полицейскими в обычной униформе.

Супругу Навального тоже использовали в этих интригах. Сотрудники Навального неоднократно объявляли, что Юлию то не пускают к мужу, то с ней отказываются говорить. Между тем, на съемках камер видеонаблюдения внутри больницы видно, как она ходит по коридору, разговаривает с врачами и т.д. Хватало и других нестыковок. Так, например, с обеда пятницы проклятия в адрес Кремля и лично Путина от этой публики сыпались как из рога изобилия. Однако, как рассказал в эфире главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, силовики дали разрешение на транспортировку Навального еще в пятницу утром. В том числе, с этим согласились и ФСБ, и СК. Венедиктов сам принимал участие, по его словам, в решении этого вопроса. И, как он говорит, все упиралось в Омск, с которым через Минздрав договорился Шаргунов.

Рискну предположить, что и тут все может обстоять не совсем так. Когда ваш покорный слуга еще во времена СССР работал некоторое время бортпроводником в «Аэрофлоте», незыблемым было правило, что экипаж после перелета, занимающего определенное время (если не ошибаюсь, рубежом был перелет продолжительностью 4 часа и более), обязан, минимум, сутки отдыхать до следующего вылета. Таким был обязательный медицинский регламент. Если такие правила и нормативы действуют и по сию пору, то для объяснения задержки с вылетом достаточно и одной этой причины. В таком случае обратный рейс может вылететь сразу после заправки и техобслуживания только при наличии второго (сменного) экипажа.

В любом случае, сейчас, после того, как российские врачи сделали все необходимое, все остальное зависит уже от их немецких коллег.

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