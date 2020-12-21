Какой канал покажет 31 декабря «Иронию судьбы, или С легким паром»

Картину в 1975 году снял Эльдар Рязанов, и вот уже 45 лет она стала традиционным сопровождением праздничного вечера 31 декабря

Очередной декабрьский опрос засвидетельствовал очевидное – любимым новогодним фильмом россиян остается «Ирония судьбы, или С легким паром». Картину в 1975 году снял Эльдар Рязанов, и вот уже 45 лет она стала традиционным сопровождением праздничного вечера 31 декабря.

Картину в этот новый год телезрители увидят на Первом канале 31 декабря 2020 года в 19.20, а повтор пройдет 1 января 2021 года в 15.10.

Кого только не пробовали на главную роль – Надю выбрали не сразу. На пробы приходили Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Наталья Гвоздикова и многие другие замечательные советские артистки. Есть две версии приглашения на главную женскую роль Барбары Брыльски.

По первой Эльдар Рязанов вдруг понял, что польская актриса из фильма «Анатомия любви» - идеальная Надя. По другой версии – второй режиссер картины Игорь Петров, видя долгие безрезультатные поиски Рязанова главной героини, показал портрет красивой актрисы из журнала «Экран», который висел над кроватью его сына. Оказалось, что это Барбара Брыльска, которая недавно снималась в СССР у режиссера Александра Зархи в картине «Города и годы». Барбаре отправили приглашение в Варшаву на съемки, актриса обрадовалась и не раздумывая полетела работать в СССР. Когда приехала удивилась: «Какие пробы? Я приехала сниматься!» Однако Рязанов провел пробы, остался доволен. Вот так почти полвека назад в СССР «наша Надя приехала».

79-летняя Барбара Брыльска сейчас в своем доме в Польше в окружении помощников, окруженная заботой сына и внуков. Актриса строго соблюдает самоизоляцию. Барбара обожает свою «Иронию судьбы» и сказала kp.ru, что непременно посмотрит картину в праздничные дни.

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