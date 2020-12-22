Победителю - 10 миллионов: В декорациях «Дома-2» начались съемки нового реалити-шоу

Ольга Бузова и Ксения Бородина не потеряли работу на ТНТ. Фото — кадр ТНТ.

Пока поклонники «Дома-2» следят за последними выпусками телепроекта, на площадке шоу уже снимают новое. В команде, которая работает над новым проектом, хватает людей, которые когда-то делали «Дом-2». Ведь принцип тот же – много хайпа по сценарию под видеонаблюдением.

Напомним, что 30 декабря выйдет последний выпуск «Дома-2» на телеканале ТНТ. Официальные причины закрытия телепроекта озвучили на канале, где шестнадцать с половиной лет шел проект. За эти годы борьба за аудиторию стала жесткой – появилось много новых каналов, развиваются соцсети, многих зрителей увел YouTube. Поэтому на ТНТ будут преимущественно показывать юмористические телепрограммы и сериалы – то, что получается на этой кнопке лучше всего. В эфирное время «Дома-2» (23 часа) в 2021-м году планируют показывать передачи в жанре стендап.

До 26 декабря снимаются ежедневные выпуски «Дома-2» для ТНТ. Потом всех распускают на 2 недели – из неоплачиваемого отпуска вернутся не все. Многие высокооплачиваемые участники «Дома-2» (до 100 тыс. руб. в месяц) покидают площадку проекта уже сейчас – собираются зарабатывать на жизнь рекламой в инстаграме, Саша Черно планирует начать в соцсетях реалити-шоу о жизни своей семьи, кто-то откладывал зарплату и теперь рискнет начать бизнес… У всех планы разные. Однако часть участников и команды остается, чтобы работать дальше. Формат «Дома-2» изменят и, как уже сообщалось на kp.ru, шоу будет выходить на онлайн-площадке или другом более мелком канале. Перспективы жизни проекта не внушают оптимизма: этот переезд из привычного для аудитории дома бизнес-класса в хрущевку (речь не о смене декораций, а о перемене места эфира) чреват потерей гостей (зрителей).

А пока, чтобы добро не пропадало – точнее декорации, не простаивали, на площадке идут съемки нового реалити. Места хватает всем! На площадке «Дома-2» начали работать над реалити-шоу с TikTokерами. Для них переоборудовали один из домов. Называется проект «Wow House». Трансляция планируется на ТВ, и в соцсетях. С блогерами подписан договор на год – у них все бесплатно, как на «Доме-2»: проживание, питание, их снимают круглосуточно, они получают рекламные контракты и платят с них процент организаторам. Говорят, что в декабре 2021 года приз в 10 миллионов рублей получит тот блогер, кто наберет в социальной сети TikTok 10 миллионов подписчиков. Покидать проект будет один участник раз в месяц – тот, у кого самая низкая активность в соцсетях. На проекте 12 тиктокеров – блогеры молодые, старше 25 лет никого нет. Молодежь снимает видеоролики под прицелом видеокамер. Ведь TikTok это - видеосообщество, социальная сеть, где пользователи выкладывают видеоролики, общаются между собой. Нынешние участники «Дома-2» уже не санкционированно побывали в доме коллег-блогеров, по слухам, приглядели там диванчик.

А пока блогеры обживаются на Поляне, участники «Дома-2» не теряют надежду, что в 2021 году потери зарплаты будут небольшими. Но они будут, так как себестоимость проекта при уходе с ТНТ вероятнее всего серьезно уменьшится. «Wow House» делает своя команда. А вот сотрудники «Дома-2» поделились своими переживаниями с kp.ru: «По информации на данный момент шоу «Бородина против Бузовой» продолжит ежедневно утром выходить на ТНТ. Но в новом формате – если сейчас там обсуждают пары из «Дома-2», то в 2021-м году Ксения Бородина и Ольга Бузова обсудят в студии жизнь звезд шоу-бизнеса и бывших рейтинговых участников «Дома-2». Правда, что «Дом-2» закрывают на ТНТ. Но у проекта изменят формат, и он будет выходить в другом месте. Где – пока не говорят. Принимают решение, о котором в ближайшие дни объявят. У нас говорят, что это может быть платная онлайн-платформа или какой-то небольшой телеканал».