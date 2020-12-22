После появления виртуальной карты от «Пятёрочки» можно не думать о новогодних подарках

«Виртуальная подарочная карта «Пятёрочка» Visa – это полезный и актуальный продукт, особенно в сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации, – считает директор департамента клиентского опыта торговой сети «Пятёрочка» Александр Чухонцев. - Карту можно бесконтактно купить, также подарить и использовать для бесконтактной оплаты. Мы активно используем все современные решения, чтобы совершенствовать наш клиентский опыт».

В чем особенность подарочной карты «Пятёрочка»? Это предоплаченный банковский продукт платежной системы VISA для безналичного расчета с возможностью оплаты покупок в магазинах торговой сети «Пятёрочка» или заказе доставки. Номинал карты варьируется до 15 000 рублей.

Подарочную карту можно легко оформить онлайн на сайте «Пятёрочки» 5ka.ru/giftcard. Что особенно актуально в текущих эпидемиологических условиях, ее получение также не требует личной встречи. Желающим приобрести подарочную карту нужно зайти в соответствующий раздел сайта торговой сети и:

• указать имя и телефон того, кому предназначается подарок

• выбрать номинал от 300 до 15 000 рублей, поздравление и дату отправки

• оплатить банковской картой Visa, Mastercard или МИР.

Точно в указанную дату адресат получит СМС, в котором будет поздравление, код активации, а также ссылка для прохождения. После успешной активации клиент на свою электронную почту придут реквизиты карты. Их любой человек сможет использовать для оплаты заказов в сервисе «Пятёрочка Доставка» или добавить в ApplePay или GooglePay , чтобы расплачиваться в любой «Пятёрочке» с помощью смартфона.

Еще один важный момент - сумма пополнения поступает на баланс карты в полном объёме, а комиссия за выпуск карты отсутствует.

Планируется, что виртуальная карта поможет всем гостям торговой сети позаботиться о своих близких, даже если они проживают в другом городе, и подарить им возможность легко и просто подготовиться к Новому году с «Пятёрочкой».

Отметим, что проект реализуется совместно с Центром Финансовых Технологий. Активировать карту можно на сайте mygiftcard.ru. Полные правила использования карты размещены на сайте эмитента rnko.ru.

Виртуальная карта - приятный и универсальный подарок для родственников, друзей, бизнес-партнёров, коллег и сотрудников.