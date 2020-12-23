Уверены, что все зерна доброго обязательно дадут всходы уже в ближайшем будущем. Что осталось позади и что ждет впереди? На вопросы «КП» ответил генеральный директор АО «Башкирской Содовой Компании» и АО «Березниковского Содового Завода» Эдуард Давыдов.- Эдуард Маликович, наверное, самым часто употребляемым словом уходящего года стал «коронавирус». Как повлияла пандемия на работу БСК?- Безусловно, год для всех был очень сложным и нервозным. Наверное, ни одна страна, ни один бизнес в полной мере не был готов к коронавирусу. Мы это в полной мере почувствовали еще в марте, когда чуть ли не с боем закупали защитные маски для наших сотрудников, бесконтактные термометры, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, Как известно, БСК вошло в список стратегических предприятий, чья работа не прекращалась ни на минуту. Ответственность перед страной только подчеркивает ответственность перед заводчанами. Я считаю, что те, кто работал в те недели и месяцы в цехах, совершили настоящий трудовой подвиг. И мы старались всеми силами помочь работникам. Выдавали защитные маски, антисептики, витаминные комплексы, закупили системы тестирования на коронавирус, привели все помещения в соответствие с требованиями по противодействию пандемии. Те, кто работал в весенние нерабочие дни, получили компенсацию в двойном размере. Ввели дополнительные выплаты для тех, кто переболел ковидом до 6 000 руб. На сегодняшний день выплаты получили порядка 1 000 человек, на сумму 6 млн. руб.БСК оказывает финансовую поддержку Республике Башкортостан по борьбе с COVID-19. Только на поддержку медицинских учреждений, малоимущих граждан компания в этом году направила более 42 млн рублей.- Несмотря на все трудности 2020 года, БСК по-прежнему остается локомотивом республиканской экономики и лидеров на рынке химии в стране. На какие цифры выходит предприятие по итогам года?- Итоги обнадеживают. В 2020 г. в условиях пандемии предприятие не только не сократило выпуск продукции, но и сумело достичь максимальных объемов производства за последние 20 лет следующих продуктов: кальцинированная сода (марка Б) -1814 тыс. тн., смола ПВХ -268,1 тыс. тн., бикарбонат натрия-179,6 тыс. тн. По результатам года прогнозируем рост чистой прибыли на 12% относительно нашего бизнес-плана.- Спрос на некоторые виды продукции БСК сейчас даже выше, чем был еще год назад. С чем это связано?- Причин, почему мы чувствуем себя достаточно уверенно на рынке, много. Во-первых, некоторые отрасли промышленности даже во время самоизоляции продолжали расти. Одним из локомотивов экономики стало строительство. Соответственно, вырос спрос на стекло, а значит и на нашу кальцинированную соду. Во-вторых, мы активно работаем на внешнем рынке. Сегодня продукция БСК востребована не только в ближнем зарубежье, но и в странах Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Благодаря жесткой системе сертифицирования REACH, выполнению ряда других требований, мы на равных конкурируем с мировыми производителями по качеству, но предлагаем более интересные цены.Но главное - мы существенно увеличили объемы производства. И это стало возможным благодаря решениям, которые принимались в прошлые годы. Ведь в промышленности путь от решения до реализации не мгновенный.Ежегодные вложения в модернизацию производства дают свой синергетический эффект. Например, выпуск только кальцинированной соды вырос на 20%.- Всё ли, что задумывалось в начале 2020 года на производствах «Сода» и «Каустик», достигнуто?- Конечно, всегда хочется большего. Например, мы в этом году закупили и начали монтаж винтовых компрессоров в цехе компрессии. Это «сердце» всего производства. Смонтировали первый компрессор, приступаем к пуско-наладочным работам. Три компрессора остаются на следующий год – но хочется-то, чтобы было «здесь и сейчас». Чтобы модернизация шла побыстрее, чтобы экологическая программа выполнялась по принципу «пятилетку за три года». К сожалению, чудес не бывает. Цикл реализации любого решения занимает месяцы и годы. А конечный результат обеспечивает только планомерная работа. У нас разработаны очень добротные программы – и в области развития производства, и в области экологии. И мы по ним двигаемся. Программы на этот год выполнены полностью – заявляю это со всей ответственностью. Общие инвестиции в модернизацию только в этом году составили более 4 млрд. Эти инвестиции обязательно дадут свой результат. Скоро его все увидят.- Не так давно было заявлено о создании на территории БСК сразу нескольких технопарков. Насколько реально реализовать эти планы при нынешнем развитии экономики?- Знаете, как в народе говорят: под лежачий камень и вода не течет. Если ничего не делать, то ничего хорошего точно не будет. Мы действительно запускаем мощную программу развития. Создаем три новых технопарка. На «Каустике» будет организована крупнейшая в стране площадка по переработке полимерного сырья. На «Соде» создадим технопарк по переработке соды кальцинированной. А третьим станет первый в Приволжском федеральном округе индустриальный парк «Экотехнологии». Там разместятся, например, цеха по переработке старых шин в десятки востребованных продуктов - от резиновой крошки для спортивных покрытий и до мастики для автошин. В общей сложности появится два десятка новых производств, в том числе и совершенно уникальные для нашей страны.Мы убеждены, что эти проекты будут интересны малому и среднему бизнесу Стерлитамака, который мы тоже приглашаем к сотрудничеству. Потому что есть возможность использовать инфраструктуру БСК, не надо вкладываться в логистику сырья и так далее. Надеемся на синергетический эффект от сотрудничества. Мы сможем продавать на переработку наши попутные продукты производства, давать новую полезную жизнь отходам.А что касается развития экономики… Знаете, тенденция последних лет – тот, кто первым предлагает лучшее решение, становится монополистом. Посмотрите на Google или Microsoft! У нас есть уникальный шанс не только двинуть вперед российскую экономику, но и сделать Стрелитамак крупным бизнес-центром. Для нас же – это диверсификация бизнеса и возможность создать новые рабочие места, обеспечить горожанам достойную зарплату.- Планируемые в будущем производство хлорида натрия (соли), возврата к изготовлению СМС и другие проекты должны стать важными вехами становления компания в 2021 году. Но возникает вопрос - хватит ли сил на все эти проекты?- Как вы знаете, запланированный объем инвестиций – более 310 млрд рублей, в том числе только экологические проекты будут профинансированы на 25 млрд. Это вполне реалистичные планы. И у нас есть возможности для таких инвестиций. К слову, сегодня кредитная нагрузка на предприятие – минимальна. При этом мы надеемся, что часть вложений будет покрыта за счет средств резидентов новых технопарков. Так что не сомневаемся в правильности, а главное – в выполнимости этих решений.- В последние годы в БСК одно из первостепенных значений отводится реализации мероприятий, связанных с экологией и защитой окружающей среды. Что было сделано в плане перевооружения в 2020 году и какие планы на 2021 год?- Только за первое полугодие 2020 года мы направили на экологические инвестиции более 350 млн. рублей. В фокусе нашего особого внимания сегодня так называемые «белые моря». При этом давайте не будем забывать, что проблема создавалась семь десятков лет. Сейчас в шламонакопителях накоплено примерно 60 млн тонн дистиллерной жидкости. И ведь мы первыми в России начала использовать технологию разделения шлама на твердую и жидкую фракции с последующим их использованием. Сегодня наращиваем мощности.Кстати, это позволяет попутно решать и другие экологические проблемы. Низкохлоридный - «кек» - используется для рекультивации земель. Пилотным проектом станет рекультивация старой городской свалки в Стерлитамаке. Уже получено положительное заключение экологической экспертизы. Это такое «win-win» – мы решаем двойную проблему (высокие издержки бизнеса и экологический вопрос) к всеобщей пользе.И с «белыми морями» вопрос тоже решим. Разработана программа полного устранения шламонакопителей и рекультивации территории в течение ближайших 10 лет. А на месте «Белых морей» мы планируем создать зеленые зоны отдыха для жителей нашего города.- По-прежнему злободневным остается сырьевой вопрос для производства «Сода». Если ли какие-то новые расчеты по срокам использования карьера Шахтау?- На сегодняшний день срок эксплуатации карьера Шахтау решено продлить за счет увеличения глубины выемки известняка с 15 до 18 метров. С учетом этого предприятие гарантированно обеспечено сырьем до 2027 года. Как сказано выше, продолжение разработки Шах-Тау ниже уровня грунтовых вод, по предварительной оценке, является наиболее приемлемой альтернативой разработке Куш-Тау, хотя и требует решения ряда технических проблем.Однако, для разработки конкретных технических решений требуется детальная проработка условий отработки карьера с учетом объема водопритоков, их состава, схемы очистки и т.д. В настоящее время данный вопрос прорабатывается Санкт-Петербургским горным университетом, так же планируется привлечение ученых и специалистов уральских специализированных организаций. После завершения исследований будет принято решение о возможности или невозможности дальнейшей разработки и необходимых технических решениях. Моя личная позиция тут неизменна: мы сделаем все возможное, чтобы предприятие продолжало жить.- В 2020 году мы увидели, что в развитии компании на первое место вышла социальная сфера, поддержка работников БСК и их семей. В 2021 году эта политика будет продолжена?- Для меня главный приоритет – наши сотрудники. БСК – развивающаяся компания, которая создает новые производства, модернизирует технологии. А это значит, у нас есть постоянный запрос на привлечение и удержание лучших специалистов. Как это сделать? Только одним способом - предлагая наилучшие условия.Именно поэтому мы начали реализовывать программу повышения благосостояния трудового коллектива 2021-2025. Я бы выделил в ней три направления. Первое – это финансы. С нового года повышаем зарплату не на уровень инфляции, как было все последние годы, а сразу на 12,5%. Планируем довести ее к 2025 году до среднего уровня по химической отрасли Башкирии. Ввели доплаты на питание. Дотируем 50% абонемента в спортзал.Второе – бытовые условия на работе. Мы ввели стандарт для бытовых помещений и в ближайшие несколько лет все раздевалки, душевые, бытовки, комнаты приема пищи отремонтируем и приведем к нужному уровню. Закупаем фильтры тонкой очистки воды во все бытовые помещения и пункты приема пищи. По просьбе работников изменили графики смен и дали возможность людям выбирать наиболее удобные спецовки. Расширяем пакет ДМС, переориентируем работу нашего санатория «Ольховка» на профилактику и лечение, в первую очередь сотрудников от профессиональных заболеваний.Третье – дом и образование. Вводим целый ряд интересных предложений для молодежи. Это возмещение расходов на получение первого высшего образования (до 80%, а по отдельным узким специальностям – до 100%), субсидирование процентной ставки по ипотеке.- Что бы ни происходило, для всех понятно, что БСК как стратегическое предприятие должно продолжать работать - и через 10, и через 20 лет. Но мы не будем заглядывать столь далеко и попросим спрогнозировать, какой будет компания к 31 декабря 2021 года?- Знаете, главный прогноз: через 12 месяцев снова будет Новый год. Мы снова соберемся в своих домах за праздничными столами, стараясь заглянуть в будущее и радуясь достижениям. У нашей компании огромный потенциал для роста и развития. БСК и дальше будет локомотивом для развития города и всей страны. Я верю, что все задуманные нами планы осуществятся – по-другому не может быть, мы все досконально просчитали!Ну, а пока 2021 год только приближается, я хочу поблагодарить всех, кто в этом непростом году был с нами, работал на совесть. Низкий вам поклон! Я желаю всем сотрудникам БСК крепкого здоровья, чтобы ни одна зараза к нам с вами не приставала, чтобы дома царили любовь и благополучие, чтобы во всех делах сопутствовала удача! Веря в лучшее, мы «заряжаем» себя и окружающих на успех. И он нас уже ждет!