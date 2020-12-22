Rosneft Deutschland запустила поставки в Швейцарию нового «Альфабита»

Чтобы выйти на высококонкурентный швейцарский рынок необходимо представить продукцию высокого качества и зарекомендовать себя как надежного производителя, поэтому тот факт, что Rosneft Deutschland GmbH заключила контракт на поставки двух новых сортов «Альфабит», в компании расценивают как успех. Но успех заслуженный. Полимерно-модифицированный битумный продукт (ПМБ) «Альфабит» — собственная научная разработка дочерней компании «Роснефти», специально созданная для дорожных покрытий с высокой интенсивностью дорожного движения в горных районах Швейцарии. Более того, она предохраняет покрытие от образования колей и растрескивания, существенно «продлевая» жизнь магистралям. Плюс, новый «Альфабит» устойчив к морозам и обеспечивает водонепроницаемость материала, а значит, по таким дорогам безопасно передвигаться и в дождливое время года.

Секрет такой универсальности «Альфабита» — в усовершенствованной формуле состава, который обеспечивают более прочное сцепление битума с заполнителями в «швейцарских сортах» продукта, что способствует меньшему стиранию дорожного полотна.

Высокотехнологичные рецептуры ПМБ «Альфабит» уже прошли испытания на прочность дорожного покрытия в холодных регионах России. Так, сорта «Альфабит», аналогичные «швейцарским» разработкам Rosneft Deutschland, применяется в проектах строительства автомобильных дорог в Уральских горах.

Новые сорта ПМБ «Альфабит» обладают и повышенным коэффициентом упругого восстановления материала (на 30% выше показателей классических видов ПМБ), а также высокопластичны для обеспечения устойчивости дорожного покрытия к колебаниям температуры. Они также демонстрируют и отличные результаты при определении температуры размягчения продукта с помощью теста «кольца и шара», одного из наиболее известных индикаторов консистенции битумной продукции при повышенной температуре эксплуатации.

В планах у Rosneft Deutschland серьезно заявить о себе на всем европейском рынке. Для этого компания уже сегодня расширяет линейку битумной продукции собственного производства и готова адаптировать ассортимент для различных дорожно-строительных проектов в Европе.

И надо отметить, здесь тоже есть заметные успехи. Два года назад компания начала поставки ПМБ «Альфабит» немецким потребителям. Плюс, наладила производственно-сбытовую сеть для ПМБ в Германии, используя сырье с НПЗ PCK, Bayernoil и MiRO.

В 2019 году Rosneft Deutschland увеличила продажи Alfabit на 37,5% по сравнению с 2018 годом. Сегодня битумная продукция уже поставляется в Польшу, Австрию, Чехию, Швейцарию, Францию и другие страны.