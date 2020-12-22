Американцы и израильтяне трубят о контактах с инопланетянами

Уфологи давно заметили, что в смутные времена всяких там эпидемий или природных катаклизмов человечество начинает обращать свой взор к простором Вселенной Фото: Shutterstock

Психологи, уфологи и журналисты давно заметили, что в смутные времена всяких там эпидемий или природных катаклизмов, уставшее от однообразных новостей и ограничения конактов человечество начинает обращать свой взор не к экранам телевизоров или страницам газет, а к простором Вселенной.

И внезапно переключается на разговоры о существовании внеземных цивилизаций. Раз врачи не разрешают контакты даже с близкими людьми, начнем контактировать с существами из далеких миров!

В СМИ сразу появляются многочисленные сообщения, фотографии и даже видеоролики с летающими тарелками и гуманоидами, а сотни свидетелей уверяют, что лично вступали в контакт с человечками, прилетевшими на Землю с других планет.

Сказал не простой человек

Но свидетель свидетелю, как известно, рознь. И как не верить, например, бывшему директору ЦРУ?

Джон Бреннан руководил Центральным разведывательным управлением США при президенте Бараке Обаме. И вот на днях пусть и бывший, но начальник весьма информированного ведомства заявил о своей уверенности в том, что во Вселенной существует другая, как минимум, еще одна форма жизни.

- Думаю, что некоторые из явлений, которые мы видели, остаются необъяснимыми, и, на самом деле, могут быть явлением какого-то типа, которое является результатом чего-то, чего мы еще не понимаем, и что может включать вид деятельности, который, по мнению некоторых, составляет иную форму жизни, - внезапно выдал он на-гора.

Это видели все

Основания полагать именно так, а не как-нибудь иначе, у Бреннана есть уже хотя бы потому, что по долгу службы он, как глава разведывательного ведомства, имел доступ к документам, так или иначе подтверждающим существование НЛО.

- Я видел некоторые видео, снятые пилотами наших ВМС, и они вызывают удивление. Сначала кажется, что увиденное – визуальные эффекты, но это не так, - заверил экс-глава ЦРУ.

Эти видеоролики видел не только Бреннан. Они странным образом в прошлом году утекли в Сеть, хотя предназначались исключительно для служебных целей.

Несколько лет назад летчики ВМС США трижды гнались за неопознанными объектами. Велась видеосъемка, для изучения кадров которой была создана специальная и весьма засекреченная комиссия.

Предположительные контакты с НЛО имели место быть во время тренировочных полетов у восточного побережья США, между Вирджинией и Флоридой. Взлетали истребители с палубы авианосца «Теодор Рузвельт».

Пилоты и специалисты, изучавшие снятое, описывали НЛО по-разному: шар с кубом внутри, яйцо с поперечником, черные волчки.

Миллионы на просторах Вселенной

Бывший расследователь НЛО при Пентагоне Ник Поуп тоже видел эти кадры и некоторые документы и отчасти согласен с Бреннаном. Он сказал, что «комментарии Бреннана интригуют, учитывая его прежнюю должность».

Кстати, Поуп получил свой пост почти сразу после того, как американское военное ведомство признало, что за несколько лет потратило 22 миллиона долларов на т.н. «Расширенную программу идентификации авиационных угроз». Проект, разумеется, был секретным, и целью его было изучение НЛО.

Деньги успешно потратили, а НЛО так и не нашли, выпустив итоговый отчет, в котором говорится, что разного рода «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, являются неопознанными», Также Программа оставила после себя кучу документов, в которые мечтают хоть краем глаза заглянуть уфологи со всего мира. Похоже, что в ближайшее время Пентагон снова запросит из бюджета США немалые деньги на изучение того, что, по его же собственному мнению, является всего лишь неопознанным.

Соглашение с пришельцами

Масла в огонь подлил бывший руководитель космической программы Израиля Хаим Эшед. Из его уст прозвучало шокирующее заявление: инопланетяне не только существуют, но и ведут активные переговоры с человечеством в лице… правительства Соединенных Штатов.

Эшед наперебой рассказывает журналистам, что представители некоей Галактической Федерации попросили правительство США пока не рассекречивать данные о существовании внеземных цивилизаций, поскольку человечество к этому еще не готово.

- Есть соглашение между правительством США и пришельцами. Они подписали с нами контракт на проведение здесь экспериментов. Они тоже исследуют и пытаются понять всю структуру Вселенной, и они хотят, чтобы мы были помощниками. Они ждали, пока человечество разовьется и достигнет стадии, когда мы в целом поймем, что такое космос и космические корабли, – взахлеб делится известными только ему подробностями Эшед. - На Марсе существует секретная база пришельцев, в которой уже побывали американские астронавты. Но наш уровень развития пока не позволяет сделать эту информацию открытой. Инопланетяне попросили не объявлять, что они здесь, потому что человечество еще не готово.

В пресс-службе израильского правительства, которое атакуют журналисты со всего света, охотящиеся за новыми подробностями, на свободу слова отставного чиновника не покушаются, но деликатно напоминают всем, что 87-летний Эшед, мягко говоря, давно не молод.

А что говорят наши?

Заместитель координатора российского общества «Космопоиск» Александр Петухов:

- Видео не может быть доказательством по определению, в связи с современными технологиями. Даже мы не занимаемся анализом видео, если нет, во-первых, профессиональной экспертизы, а во-вторых, показаний очевидцев. Если человек показывает, как он снял на телефон прыгающую точку на небе, то это не доказательство.

Самое интересное то, что доказательствами существования внеземных цивилизаций не обладает никто. Если даже кто-то найдет винтик или гайку от пресловутой летающей тарелки, то доказать происхождение этой детальки будет крайне сложно.

У каждой страны есть государственная тайна. Если эксперт говорит, что эта деталь сделана не у нас, он основывается на тех данных, которые у него есть. Но при этом он может не знать о тех материалах для производства, которые имеются и используются в других странах.

Что же касается России, то мы допускали возможное существование внеземных цивилизаций, что где-то очень далеко жизнь может быть, но контакта с ней у нас нет и, скорее всего, не будет, по крайней мере, по инициативе землян. Слово «допускать» не предполагает, что какой-то контакт когда-нибудь был.

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