В России появится специальный тест для обнаружения мутировавшего коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Москве остается очень сложной. Если неделю назад уровень заболеваемости в столице снизился на 12 процентов, то на этой вырос на 5 процентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом под руководством премьера Михаила Мишустина во вторник.

По словам Собянина, в Москве растет число госпитализаций, при этом места в больницах есть: свободно 30 процентов коечного фонда.

- Система здравоохранения справляется, дополнительных ограничительных мер вводить не планируются, но никакие послабления в данной ситуации невозможны, - сообщил градоначальник.

Собянин также рассказал, что в столице работают 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса.

- При необходимости мы можем развернуть до 140 пунктов, - сказал Собянин.

По его словам, из 40 тысяч человек, записавшихся на прививку, 25 тысяч ее уже сделали.

Вот только подействуют ли наши вакцины на новый «британский» штамм вируса?

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские вакцины будут эффективны против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. По ее словам, в России на сегодняшний день обнаружено 1 424 мутации коронавируса.

- Ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе с возможностью передачи от человека к человеку и патогенности, - отметила Попова.

В то же время, по словам Поповой, в России не обнаружены мутации коронавируса, найденные в Великобритании.

- Если говорить о том, что произошло, и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что с начала ноября только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию. И единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. И на территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года, - сообщила Попова.

При этом она отметила, что «мутации вирусов совершенно ожидаемы».

Говоря о приостановке на неделю авиасообщения с Великобританией, Попова заявила, что Россия сделала это для перестраховки и минимизации рисков.

Попова также рассказала, что применяемые в России ПЦР тесты на коронавирус позволяют выявлять как вирусы с мутациями, так и без. Кроме того, по ее словам, в России скоро появится тест, который позволит прицельно выявлять мутирующий вирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Корона» Британской империи: справятся ли вирусом-мутантом вакцины

В студии Радио «Комсомольская правда» эксперты обсудили, насколько велика опасность от мутировавшей инфекции (подробности).