Андрей Воробьёв: Критических потерь, слава богу, удалось избежать

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

- Андрей Юрьевич, как малый и средний бизнес Подмосковья переживает пандемию? Каковы данные статистики?

- С приходом пандемии любому бизнесу пришлось несладко. Но особенно - небольшим компаниям, сфере услуг, они дольше всего находились под ограничениями. Это те самые парикмахерские возле дома, салоны красоты, семейные кафе и рестораны, которые есть в каждом городе и которые делают жизнь в нем комфортнее и ярче.

Сегодня мы видим, что критических потерь, слава богу, удалось избежать. По итогам года число субъектов МСП не только не сократилось, но даже выросло на 3% (в среднем по России падение на 3,8%). То есть большинство предпринимателей пандемию пережили. Кому-то помогла собственная подушка безопасности, которая смягчила удар. А для кого-то вовремя подоспела помощь от государства.

Меры поддержки имели перед собой четкую цель - сохранить занятость и дать бизнесу средства, чтобы платить зарплату. Большая часть мер была привязана к числу сотрудников. Беспроцентные кредиты и другие меры нельзя было получить, если ты уволишь людей. Как результат: количество занятых в секторе МСП людей, наоборот, выросло - плюс 10% к уровню 2019 года. Оформлять работников по закону стало просто выгоднее.

Деловая активность в Подмосковье.

- Какая доля МСП в экономике региона (ВРП), есть ли динамика к увеличению этой доли, и ставят ли власти себе такую цель?

- 30%. Сейчас малый и средний бизнес дает 30% ВРП Подмосковья и почти треть всего оборота предприятий и организаций. Это много, потому что в среднем по стране доля составляет 22% - и в этом направлении мы уже приближаемся к достижению показателя нацпроекта. Вместе с тем это точно не потолок наших возможностей. И мы будем стараться, чтобы роль малого и среднего бизнеса в экономике только росла.

- Планируют ли власти региона увеличивать объем поддержки МСП из-за второй волны коронавируса? Если да, то как? Если нет, то почему?

- Давайте будем честными, господдержка - это деньги. И мы все должны понимать, что денег в бюджете больше не стало. Упали налоговые поступления, при этом добавились новые расходы - на койки, лекарства, ИВЛ и другие важные для лечения ковида вещи.

Тем не менее мы считаем, что все равно есть сферы и отрасли, где бизнес в текущей обстановке может не только не снижаться, но и расти. И если мы сможем сделать кредиты и финансирование доступнее, то этим сможем помочь многим.

Что для этого сделано в Подмосковье? Прежде всего были докапитализированы наши региональные фонды поддержки бизнеса больше чем на 1 млрд рублей. Для предпринимателей это означает сотни льготных займов, поручительств и возможность реструктуризации. Это помощь, которая уже дошла до бизнеса и позволила людям в самых разных сферах пережить тяжелое время простоя.

Например, в Домодедове есть небольшой частный детсад, который получил льготный микрозаем от Фонда микрофинансирования. Эти деньги позволили погасить аренду, заплатить персоналу и восстановить работу после снятия ограничений.

Промышленные предприятия часто обращаются за компенсацией затрат на модернизацию оборудования. Напомню, они могут вернуть до 50% стоимости, а если это оборудование помогает бороться с пандемией, то и до 80%. По нашим расчетам, такую субсидию в этом году получат порядка 150 предпринимателей. Приведу еще один пример: одна компания в Подольске, производитель монтажной пены, во время пандемии запустила новую линию, расширила штат, вышла на экспорт. Конечно, мы ее поддержали, как и многие другие компании, которые даже в кризис умеют работать в плюс.

Мы внимательно смотрим, какая помощь нужна в отраслях, чтобы вовремя корректировать, расширять меры поддержки. Наш план - помочь в этом году минимум 700 малым компаниям в Подмосковье.

Сколько у нас ИП.

- Какие приоритеты власти региона ставят в развитии МСП? Какие отрасли поддерживаете в первую очередь? И в чем эта приоритетная поддержка заключается?

- Сейчас буквально на наших глазах происходит бум интернет-торговли. И Подмосковье в этой сфере считается лидером. Wildberries у нас строит один объект за другим, скоро начнется стройка крупного распределительного центра Ozon в Истре. Мы понимаем, что для всех этих компаний Московская область приоритетный рынок, они наши крупные налогоплательщики. Но рост интернет-ретейлеров невозможен без увеличения числа поставщиков.

Здесь очень важна роль малого и среднего бизнеса. И как раз ему мы намерены помогать. Одна из новых мер поддержки, планируемых к запуску в 2021 году, это субсидия на продвижение продукции для МСП, которые стали поставщиками электронных торговых площадок. Ее смогут получить микропредприятия, самозанятые - те, кому труднее всего выйти на новые каналы сбыта.

Кроме того, мы думаем, как в приоритетном порядке поддержать бизнес в городских округах, которые расположены далеко от столицы. Там, где работа нужна как воздух, где каждое предприятие на вес золота. Для этого приняли специальную программу для 10 отдаленных территорий, «3 по 50» ее назвали. Суть простая: ты выполняешь три условия (не менее 50 млн рублей инвестиций, не менее 50 сотрудников, из них не менее 50% местных жителей) и имеешь возможность претендовать на 7 мер поддержки. Это и обнуление ставок по налогу на имущество и земельному налогу, субсидии по кредитам, затратам на инфраструктуру и многое другое. Надеюсь, что это поможет привлечь новых инвесторов.