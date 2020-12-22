Будущая невестка? Сын Наташи Королевой закрутил роман с танцовщицей на шесте

Сын Наташи Королевой Архип влюбился в танцовщицу на пилоне Мелиссу (справа). Фото: Руслан РОЩУПКИН и Инстаграм.

Сын стриптизера Сергея Глушко и певицы Наташи Королевой рассекретил свою новую девушку. Избранницей 18-летнего Архипа стала танцовщица на пилоне (то есть на шесте) Мелисса. Девушка выступает под псевдонимом Melissa Fox. До недавнего времени звездный наследник не торопился делиться на своей странице фотографиями возлюбленной. Но в день рождения Мелиссы сделал исключение и опубликовал нежное селфи с ней, поздравив любимую с 20-летием.

Архип опубликовал нежное селфи с Мелиссой в день ее рождения. Фото: Инстаграм.

В отличие от Архипа Мелисса охотно публикует на своей странице в соцсети снимки с бойфрендом. Нежные поцелуи, страстные объятия — в том, что у них конфетно-букетный период, нет никаких сомнений. Роман молодых людей длится уже несколько месяцев.

Роман молодых людей длится уже несколько месяцев. Фото: Инстаграм.

- Однажды в твою жизнь придет такое счастье, что ты поймешь - оно стоит всех твоих прошлых потерь. Это не любовная история, это история о любви, - написала как-то Мелисса под совместным снимком с Глушко, на котором она держит в руках большой букет цветов.

Архип не спешит публиковать снимки с подругой, а вот она, напротив, охотно делится ими в соцсетях. Фото: Инстаграм.

Под влиянием Мелиссы Архип тоже увлекся танцами на пилоне, признавшись, что упражнения на шесте даются ему с трудом и требуют гораздо больше усилий, чем все другие виды спорта, которыми он занимался раньше. Молодой человек тренируется под руководством возлюбленной, осваивая акробатические номера.

Вслед за подругой сын Тарзана и Королевой увлекся танцами на шесте. Фото: Инстаграм.

Кроме танцев на пилоне девушка пробует себя как модель — в ее Инстаграме есть снимки в нижнем белье и в прозрачных топах, демонстрирующих ее грудь. Перед камерой Мелисса держится очень раскрепощенно и, как следует из ее постов, обожает экспериментировать и открывать для себя все новое. Например, на ее страничке есть снимки, на которых она страстно целуется с другой девушкой.

Мелисса - очень раскрепощенная девушка. Фото: Инстаграм.

Она не стесняется демонстрировать в Инстаграме фото, на которых целуется с другой девушкой. Фото: Инстаграм.

Видимо, именно опытность Мелиссы и произвела впечатление на Архипа Глушко. Что по поводу избранницы сына думает Наташа Королева, неизвестно. Впрочем, певицу подобные вещи никогда не смущали, ведь она сама когда-то влюбилась в стриптизера Тарзана — своего мужа Сергея Глушко. И даже после того, как он изменил ей и публично в этом признался, артистка хранит ему верность, уверяя, что их чувства стали еще крепче.

Новой избраннице 18-летнего Архипа 20 лет. Фото: Инстаграм.

К слову, Архип очень поддержал маму после разразившегося скандала. Во время осенних гастролей Королевой он заменил Тарзана и выходил вместе с Наташей на сцену. Наследник Королевой и Глушко хорошо танцует и неплохо поет.

Мелисса (справа) с блогером Клавой Кокой. Фото: Инстаграм.

Сначала Архип не думал о певческой карьере – он всерьез увлекался японским языком и мечтал стать востоковедом. После школы Глушко-младший поступил в Высшую школу экономики на факультет японоведения. Но артистические гены взяли свое, и Архип вместе с мамой начал выступать на сцене. Под псевдонимом Грек он записал две дебютных песни.