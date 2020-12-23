Тендер вам в помощь

Самое важное - иметь достаточное количество оборотных средств, чтобы не допускать срывов в финансировании проекта Фото: Shutterstock

По закону о госзакупках государственные учреждения обязаны обеспечивать фронт работ малому бизнесу. Не менее 15% от всего объема закупок в год должно производиться именно у «малышей». Часть торгов проводятся только для малого бизнеса. Насколько это реально и помогает в нынешних условиях?

- Участие в госзакупках - это возможность получить гарантированную выручку. Некоторые компании малого бизнеса в принципе специализируются на рынке госзакупок. Предприятие должно входить в реестр субъектов малого предпринимательства. Основные критерии - это годовая выручка до 800 млн рублей без НДС и численность до 100 человек. Но надо понимать, что на данном рынке довольно высокая конкуренция, - считает заместитель председателя правления, директор кредитного департамента СДМ-Банка Сергей Козлов.

Как рассказывают сами предприниматели, собрать документы для участия в торгах «малышам» проще, чем крупным игрокам. Особых требований, кроме принадлежности к малому бизнесу, нет. Исключение - в некоторых случаях требуется лицензия. Например, при закупке лекарств.

На заметку.

- Но такая модель бизнеса должна подкрепляться почти идеальным финансовым планированием, учетом и контролем. Самое важное - иметь достаточное количество оборотных средств, чтобы не допускать срывов в финансировании проекта, - говорит руководитель группы компаний BM Group «Фабрика инноваций» Владимир Буйвидис.

Подмосковье - один из самых активных регионов по проведению госзакупок.