Александра Пахмутова и Николай Добронравов заразились коронавирусом в элитной клинике

Александра Пахмутова и Николай Добронравов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Композитор Александра Пахмутова и ее 91-летний супруг поэт Николай Добронравов отправились на профилактику в один из платных госпиталей в Барвихе. Пара заплатила за обследование 400 тысяч рублей. Это с учетом скидки в 60%. Об этом kp.ru рассказали друзья пары.

- А там они подхватили ковид. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в «красной зоне», состояние удовлетворительное, - поделились с kp.ru близкие творческой четы.

Напомним, маэстро создали множество хитов. Среди наиболее известных «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «Команда молодости нашей», «Не расстанусь с комсомолом», «Нежность», «Птица счастья», «Русский вальс», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.