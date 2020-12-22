Коронавирус у Ирины Муравьевой: что известно о состоянии здоровья артистки

При благоприятном течении болезни Ирина Вадимовна выйдет на сцену после праздников Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Информация о коронавирусе у Ирины Муравьевой появилась днем 22 декабря. Актрису, якобы, госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу она попала еще три дня назад, а до того в течение недели лечилась дома, хотя у нее была высокая температура, головная боль и кашель.

Директор Малого театра Тамара Михайлова опровергла сообщения о госпитализации народной артистки. Она сообщила, что 71-летняя Муравьева по-прежнему лечится дома. По ее словам, коронавирус у актрисы протекает не в тяжелой форме. Однако домашний телефон Муравьевой молчит, мобильный - тоже.

Тамара Михайлова добавила, что при благоприятном течении болезни Ирина Вадимовна выйдет на сцену после праздников. Поэтому в афишу Малого театра внесены изменения - спектакль "Всегда зовите Долли!" с участием Муравьевой, запланированный на 29 декабря, заменен спектаклем "Вишневый сад".