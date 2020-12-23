Прилет «Ласточки» и прибытие «Орлана»: что нового в сервисе РЖД

Компания только в этом году заменила на новые более 600 вагонов. Фото: Павел КЛОКОВ

Пока большая часть самолетов ждет своего часа в ангарах, поезда курсируют в самые живописные уголки страны. Железнодорожные путешествия показали свою незаменимость, и к концу года пассажиропоток практически достиг допандемийного уровня. Более того - несмотря на снижение спроса в период локдауна и связанные с этим потери, ОАО «РЖД» удалось сохранить в плановом режиме выполнение базовых социальных и сервисных программ. Организация поездок для льготников - один из самых важных приоритетов компании.

Совершенствование в режиме нон-стоп

В частности, не прекращается обновление подвижного состава - только в этом году на железнодорожную сеть поступили больше 600 новых вагонов. Из них более 150 - комфортабельные двухэтажные и больше 400 - современные одноэтажные плацкартные и купейные. В дополнение к ним сеть получила более 400 модернизированных вагонов дальнего следования, где полностью обновили интерьер, установили кондиционеры и биотуалеты.

Холдинг также расширил географию популярных скоростных электропоездов. «Ласточки», которые развивают скорость до 160 км/час, связали Ростов-на-Дону с Анапой и Новороссийском, Екатеринбург с Курганом, Санкт-Петербург с Валдаем и Старой Руссой, Москву с Костромой, Челябинск с Магнитогорском. Например, из Москвы в Кострому и из Челябинска в Магнитогорск теперь можно добраться за 4 часа, а из Екатеринбурга в Курган - за 5. Любопытно, что теперь помощниками машинистов этих поездов могут быть женщины - недавно РЖД открыли соответствующую программу обучения.

На пригородном сообщении в некоторых регионах появились рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» отечественного производства, разработанные специально для перевозок на не электрифицированных участках железных дорог. Они уже не первый год курсируют на Сахалине, в июле отправились из Иванова в Кинешму, а в сентябре - из Архангельска в Онегу. Для удобства пассажиров в «Орланах» имеются герметичные переходы между вагонами, салоны оборудованы электронными табло и современными системами климат-контроля.

Заботливый перевозчик

Холдинг всегда старается сделать максимально комфортным путешествие для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, для маломобильных граждан в тех же «Орланах» предусмотрены специальные подъемники. А с осени этого года, например, на Казанском,

Ярославском и Ленинградском вокзалах установлены справочные видеотерминалы, помогающие слабослышащим пассажирам.

Не забывает компания и о социальной поддержке своих сотрудников. В соответствии с корпоративным коллективным договором РЖД проиндексировали зарплату работникам с 1 марта - на 2%, а с 1 октября - на 1%.

Один из самых важных приоритетов компании - организация поездок для льготников. В общей сложности в 2016 - 2019 годах только на льготы для детей было выделено около 12 млрд рублей, что позволило перевезти 10 млн юных путешественников. В этом году в период летних каникул холдинг тоже традиционно организовал перевозки путешественников от 10 до 17 лет за половину цены.

К новогоднему туристическому пику готовы

Среди популярных летних направлений были маршруты туристических ретропоездов.

Один из них с 15 августа курсирует по Черноморскому побережью из Туапсе через Сочи в Гагру, а в период новогодних и рождественских праздников (с 28 декабря по 10 января) он будет курсировать по удлиненному маршруту - из Кисловодска в Гагру.

В настоящее время наиболее востребованы «новогодние» маршруты. По мнению заместителя гендиректора ОАО «РЖД»

Дмитрия Пегова, пик туристического движения ожидается в январе 2021 года. «Мы назначили дополнительные составы именно на туристические поезда в разных сегментах», - подчеркнул он. В частности, популярный в прошлом году «Рускеальский экспресс» на паровозной тяге «разделится» и будет курсировать по двум маршрутам: Чудово - Великий Новгород и Сортавала - Рускеала. Также, по многочисленным просьбам пассажиров, на праздничный период назначен специальный туристический поезд Москва - Переяславль-Залесский, новые «Орланы» соединят Петрозаводск и Северное Приладожье, а «Лыжная стрела» будет доставлять туристов из Ростова-на-Дону и Краснодара в Роза Хутор.

Для удобства пассажиров изменился дизайн билетов, который разрабатывался совместно со «Студией Артемия Лебедева». Теперь информация, указанная на билетах, структурирована по таким основным блокам, как общие сведения (номер поезда, дата, вагон и т. п.), тариф, класс обслуживания и данные о пассажире, необходимые при посадке. Апгрейд проходит и система оформления льготных билетов на электрички для школьников и студентов через приложение «РЖД Пассажирам». Пока система тестируется в Калининградской области, но в последующем будет внедрена и в других регионах.