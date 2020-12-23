Бьет – значит, любит? Агата Муцениеце призналась, что ей нравилась агрессивность Прилучного

Агата Муцениеце призналась, что ей нравилась агрессивность мужа. Фото: Инстаграм.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в феврале этого года, а в начале лета официально развелись. Актриса долго приходила в себя после разрыва с супругом и до сих пор периодически вспоминает о нем в своем YouTube шоу «Честный развод». Уйти от Павла Агата решилась после того, как он неоднократно поднимал на нее руку. Ссоры стали в их семье обычным делом, отношения накалились до такой степени, что актриса больше не смогла терпеть. Знакомые Павла говорят, что у него взрывной характер – он заводится с пол-оборота. Но в последнем выпуске «Честного развода» Агата неожиданно призналась, что поначалу ей нравилась агрессивность Прилучного.

Гостьей Муцениеце стала актриса и балерина Анастасия Меськова. Во время интервью она откровенно призналась, что ей сначала нравилось, что ее бывший муж Александр был «немножко хулиганом». И лишь со временем она осознала, что это может быть опасно.

- Изначально это история из разряда: «Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается, - рассказала Меськова.

Агата призналась, что очень хорошо понимает собеседницу, потому что ее тоже поначалу заводил агрессивный стиль поведения ее бывшего мужа.

- Я анализировала и поняла: мне реально нравилось то, что он агрессивен в отношении людей. Но когда это повернулось в мою сторону, я офигела! – рассказала Агата, чей брак распался из-за домашнего насилия.

Актриса до сих пор переживает из-за развода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, в юношеские годы Прилучный занимался боксом. Во время тренировок получил около десяти сотрясений мозга. В 2001 году, когда ему было 14 лет, Павел стал кандидатом в мастера спорта России по боксу решил завязать с рингом. Но привычка чуть что пускать в ход кулаки у актера осталась.

В том же выпуске «Честногно развода» Муцениеце рассказала, что именно сейчас, впервые после расставания с мужем, она чувствует себя по-настоящему счастливой. Она сосредоточилась на карьере, на доме и детях, и наконец-то находит время на себя.

- Я сейчас, кстати, начала наконец чувствовать себя счастливой. Я просыпаюсь каждое утро, радуюсь солнышку, облачкам, природе. Я рада, что живу. Я обжила свою квартиру, и мне стало здесь очень уютно, хорошо и спокойно. Я нахожусь сейчас на пути к самопознанию. Я слышу себя, это очень важно, - рассказала Агата.

Несмотря на то, что ее бывший муж уже завел новую девушку – он встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, сердце Агаты по-прежнему свободно. Муцениеце призналась, что не торопится снова замуж, потому что боится снова быть обманутой.

- Я не хочу оказаться женой: мол, вот я уснула, а он давай строчить кому-то, - сказала Агата, подтвердив тем самым, что ее брак распался в том числе и из-за неверности Прилучного.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались после восьми лет семейной жизни. У супругов двое детей - четырехлетняя Мия и семилетний Тимофей. После расставания Павел остался в загородном доме, а жене и детям отдал московскую квартиру.