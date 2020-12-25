Тольяттинский государственный университет продолжает участвовать в федеральном проекте «Новые возможности для каждого» в рамках нацпроекта «Образование». Это значит, что ТГУ проводит повышение квалификации для представителей вузов и партнерских организаций-работодателей. Бесплатное обучение по 12 программам непрерывного образования сейчас получают около двух тысяч человек.«Новые возможности для каждого» позволяют обновить профессиональные знания и приобрести новые навыки, в том числе касающиеся сферы цифровой экономики. Гранты для участия в форме субсидии из федерального бюджета распределяются на конкурсной основе.В первый раз ТГУ прошел отбор и был приглашён в «Новые возможности» в 2019-м, наряду с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского, Южно-Уральским государственным университетом. В ту сессию Тольяттинский госуниверситет обучил по 15 образовательным программам 1368 человек. В этом году проект продлили, и вузы-победители продолжили работу по переподготовке россиян. Причём количество желающих получить новые знания и навыки значительно увеличилось в период пандемии.- По плану нам предстояло обучить 1260 научно-педагогических работников, – говорит директор института дополнительного образования (ИДО) ТГУ Елена Даценко. – Сегодня мы проводим обучение 1758 человек из 34 вузов в 23 регионах, а также 250 сотрудников АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Кузнецов», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» и других организаций.Для реализации задач проекта преподаватели опорного ТГУ разработали 12 новых образовательных программ. Среди них актуальные сегодня «Педагогический дизайн онлайн-курса», «Современные образовательные технологии», «Цифровые технологии обучения взрослых» и «Технология дополненной и виртуальной реальности в образовании» (полный перечень представлен здесь).- Программа «Цифровые технологии обучения взрослых» показала мне системный подход к дополнительному непрерывному образованию, – делится впечатлениями слушатель курса, доцент кафедры «Библиотековедение и информационные технологии» Алтайского государственного института культуры Лариса Гриневич. – Раньше я только интуитивно занималась созданием смешанных онлайн-курсов, особенно не вдаваясь в теорию вопроса. После обучения для меня прояснились некоторые вещи, стали понятны «правила» создания онлайн-курсов для взрослых, систематизация процесса обучения.Доцент из Казанского авиационного института Эльвира Бердникова воспользовалась правом на повышение квалификации, чтобы перенять опыт тольяттинцев, ведущих программу «Эффективный наставник». Ведь она сама ведёт аналогичную в своем университете. Знакомый материал Бердникова смогла увидеть с нового ракурса. Её коллега Юлия Кондратьева из Енотаевского филиала Астраханского государственного строительного университета стала дистанционной слушательницей того же курса, потому что в их учебном заведении внедряется программа наставничества. Ей нужно было повысить квалификацию, чтобы более уверенно обучать других преподавателей.Вот что рассказывает о курсе «Эффективный наставник» его куратор Оксана Еник, заведующая кафедрой «Дополнительное образование и профессиональное обучение» ИДО ТГУ:- Это новая программа, мы запустили её в нынешнем году, «обкатав» сначала с сотрудниками ПАО «КуйбышевАзот» в рамках нацпроекта «Демография». Наставничество сейчас является приоритетным направлением, поэтому курс очень востребован у работодателей. В ходе курса мы формируем у наставников коммуникативные навыки, они учатся взаимодействовать с представителями разных поколений. Рассказываем теорию поколений, даём реальный инструмент по общению, выходу из конфликтных ситуаций, повышению эффективности работы и т.д. Если наставники – это люди на производстве, то им, как правило, не хватает основ педагогических знаний, и они их у нас получают.Помимо «Эффективного наставничества», востребованы все курсы, связанные с цифровизацией.- Мы выбрали направления «Педагогический дизайн онлайн-курса» и «Цифровые технологии обучения взрослых», – говорит Татьяна Редько, проректор по учебно-воспитательной работе Восточно-Сибирского государственного института культуры. – Я думаю, эти программы сейчас необходимы всем, кто учит других. Очень понравилось, что кураторы курсов из института допобразования (ИДО ТГУ «Жигулёвская долина – прим.ред.) всегда держат с нами связь, быстро решают возникающие вопросы и проблемы.Её мысль продолжает Татьяна Иванова, преподаватель медицинского колледжа Ижевска:– Я работаю диспетчером в Республиканском медицинском колледже и здесь же преподаю «Основы безопасности жизнедеятельности». Молодые люди сегодня очень хорошо разбираются во всем, что касается «цифры», и мне бы не хотелось от них отставать. Обучение на курсе мне понравилось, всё было довольно доступно преподнесено, и многие из приобретенных знаний я уже применила на практике.Директор института дополнительного образования ТГУ «Жигулевская долина» Елена Даценко выступила куратором курсов «Педагогика и психология в дополнительном профессиональном образовании» и «Soft-skills для преподавателей». В их рамках означенные темы раскрываются в неожиданных для многих слушателей аспектах. На них разъясняют особенности учебно-методического и организационного обеспечения при реализации дополнительных профессиональных программ, показывают, какие есть форматы дополнительного образования, учат применять геймификацию и цифровые инструменты, продвигать программы допобразования с помощью социальных медиа. Также слушатели курсов и программ осваивают основные принципы self-менеджмента, учатся применять инструменты эффективного взаимодействия с партнерами по коммуникативным процессам в своей деятельности.Занятия продлятся до 26 декабря. Преподаватели ТГУ проводят очное обучение как в привычной форме тренингов, так и с элементами дистанционных образовательных технологий. Часть занятий происходят полностью «на удаленке». Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации.