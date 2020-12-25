В начале 90-х Сергей Зверев взял из детдома трехлетнего мальчика, от которого отказались родители. Мальчишка был удивительно похож на Зверева, поэтому стилист никогда не рассказывал журналистам, что ребенок ему не родной. Придумал красивую легенду для СМИ и для сына: мол, мать Сережи-младшего погибла в автоаварии, поэтому он отец-одиночка.Зарабатывал на ток-шоуВ детстве Зверев-младший постоянно мелькал в светской хронике. Но потом мальчик вырос и утратил интерес к гламуру. У него появилась своя компания. Из квартиры стилиста на Тверской стали пропадать дорогие вещи и деньги. По словам окружения Зверева, подросток утратил интерес и к учебе, поэтому отец отправил его на перевоспитание в Коломну - к своим друзьям, владельцам семейного отеля. Там Зверев-младший трудился смотрителем гостиницы, пока не встретил свою первую жену. После свадьбы отношения отца и сына еще больше испортились. Звереву не понравилась невестка: мол, слишком проста для звездного отпрыска.А юноша под влиянием жены отправился на ток-шоу, где зарабатывал на откровениях об отце. Воссоединению с отцом скандальные программы не поспособствовали. Плюс ко всему Зверев-младший вскоре развелся и женился во второй раз на простой женщине из Коломны. Вторая невестка Юлия тоже не приглянулась парикмахеру.Мог получить жилье от государстваС подачи жены Юли Зверев-младший на ток-шоу встретился с биологической матерью. Звездный родитель оскорбился и с тех пор вообще не выходит с сыном на связь. Однако у Сергея-младшего иной взгляд на эту историю. Как рассказала «КП» адвокат Майя Сандлер, недавно сын стилиста обнаружил, что отец тайком выписал его из квартиры на Тверской.- Ко мне за юридической помощью обратился Сергей Зверев-младший. Он пошел оформлять в МФЦ документы, где ему сообщили, что штемпель в паспорте о месте регистрации не соответствует действительности, - рассказала «КП» адвокат. - Полгода он числится бомжом. Поражает то, как это было сделано. Человек даже не поставил сына в известность. Зверев использовал для судебных уведомлений свой домашний адрес, поэтому сын писем из суда не получал. Хотя отец знал, где живет Сережа, мог его предупредить. Сережа спросил меня, что в этом случае можно сделать. К сожалению, крайне мало. Сергею уже 27 лет, поэтому этот поступок на совести его отца. Он усыновил мальчика и тем самым лишил возможности получить жилплощадь от государства до наступления совершеннолетия.По закону усыновленный ребенок лишается каких-либо привилегий со стороны государства, его содержание ложится на плечи родителей. Насколько мне известно, отец никак не способствовал тому, чтобы Сережа получил образование, достойную работу. Его воспитание было пущено на самотек.- Ну у стилиста были причины. Говорят, сын начал воровать…- Он должен был его правильно воспитывать. Но Сергей-старший использовал мальчика, чтобы с ним фотографироваться, давать интервью, делать ему красивые стрижки. На этом процесс воспитания был закончен.«Мне нужны два миллиона»Как рассказывает адвокат сына Зверева, стилист отказывается от любых контактов с сыном, не берет трубку, не отвечает на сообщения.- Он очень враждебно к Сереже настроен, - говорит Майя Сандлер. - Сережа женат во второй раз, счастлив в браке. Он не угодил отцу своим выбором. Зверев хотел видеть рядом с сыном девушку из своего социального круга.Сейчас Сережа работает системным администратором в государственной структуре. Он не окончил колледж, но занимается самообразованием. Парень за небольшие деньги снимает однушку, живет там с женой-психологом. Юля сейчас ищет работу по специальности.- Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей, - уверяет Зверев-младший. - Два миллиона триста тысяч стоит однушка в Коломне. Я буду счастлив, если отец нам ее купит. И больше ничего не надо, я буду заниматься самообразованием, строить свою семью. Никакое наследство мне не нужно, я буду жить своей жизнью.КСТАТИДо 17 лет не знал, что его взяли из детдома- До 17 лет Сергей-младший не понимал, что он усыновленный ребенок, - рассказывает адвокат Майя Сандлер. - В его воспитании в большей мере принимала участие бабушка, и именно она в порыве злости сказала ему: «Ты чужой, ты не наш!» И после этого Сереже захотелось отыскать настоящих родителей.- А почему бабушка так сказала?- Конфликты с бабушкой и отцом начались на почве денег. Сергей-младший окончил восемь классов средней школы. Два года из них он учился в частной школе, но потом отец сказал: «Будешь учиться в обычной школе, лишние траты мне не нужны». После чего мальчик поступил в колледж при Университете приборостроения и информатики в Москве. Обучение было платным, начались скандалы, отец не хотел платить. У мальчика был подростковый период, он стал приводить домой друзей. Отец этому противился, отнимал ключи, потому что в квартире много антиквариата. Поэтому Сергей каждый день до ночи сидел у консьержки и ждал его возвращения с работы.