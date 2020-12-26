Лидер группы «Сурганова и Оркестр» написала мемуары «Все сначала!», фрагменты из которых с разрешения издательства «ЭКСМО» мы публикуем.«Боялась пойти на обследование»Я прошла через смертельный диагноз, годы инвалидности и знаю, о чем говорю: болезнь - это лишь повод для размышлений. Никогда не надо отчаиваться, какой бы аховой ситуация ни казалась.Все началось с недомогания. Симптоматика - как из раздела медицинского учебника «Начало развития онкологического заболевания в кишечнике»: анемия, слабость, резкие боли после приема пищи. На тот момент я была студенткой педиатрической академии, поэтому кое-какое представление о медицине имела. Сопоставляя все симптомы, я догадывалась о своем диагнозе. Но признаться себе в том, что в моем кишечнике назревает катастрофа, не хватало мужества. Я не могла заставить себя пройти обследование. Сейчас понимаю, какой это было глупостью с моей стороны! Поэтому призываю всех - обследуйтесь. Переборите свою стыдливость, страх или лень!Сегодня уже сложно сказать, на что я надеялась, занимаясь самолечением. Глотала болеутоляющие таблетки, пила настойку чистотела и скрывала правду о своем состоянии. Боли только усиливались. Самочувствие ухудшалось. Каждый прием пищи вызывал болезненный ураган в животе. Я стала ограничивать себя в еде, терять в весе. Но обратиться к врачам по-прежнему не решалась и дотянула до момента, когда полип в кишке стал злокачественным. К врачам я все-таки попала, но уже не по своей воле... Это случилось в июле 1997 года. Находясь в гостях у друзей, я раздухарилась и на спор подняла гирю. Кишка «рванула». Где только была моя голова в тот момент? Я почувствовала, что мне нехорошо. Но даже тогда никому ничего не сказала. Поехала домой. На велосипеде. Я только чудом не потеряла сознание. Дорога по нашим питерским колдобинам заняла минут 40. Кое-как добравшись до дома, почувствовала - все... кранты! Меня привезли в дежурную больницу на Фонтанке.Никто не подозревал, что в моем случае промедление смерти подобно. Мне было 28. В таком возрасте врачи любое недомогание живота у женщин, как правило, списывают на гинекологию. Никому и в голову не могло прийти, что у меня там рак. Сама опухоль, слава богу, оказалась операбельной, еще не расползлись метастазы. Операция длилась около шести часов. У меня было такое количество наркоза - не каждый выйдет без потерь. Когда ко мне вернулось сознание, я подумала, что самое тяжелое осталось позади. Помню, лежу в реанимации с дыркой в животе. Заходит доктор, оперировавший меня, и трагическим тоном так осторожно, издалека начинает мне рассказывать: «Слава богу, мы успели, но пришлось сделать травмирующую операцию». Он боялся прямо сказать, что, удалив злокачественную опухоль, мне вырезали примерно полтора метра кишечника, и теперь туалетом для меня как минимум несколько месяцев, а то и лет, будет являться сменный мешочек, который прикреплен у меня на животе.Я надеялась по-быстрому оклематься и вернуться домой. Я не предполагала, что через двенадцать дней передо мной разверзнется кромешный ад. Оказалось, что меня плохо продренировали. Поднялась высоченная температура. Начался сепсис. Я угодила на операционный стол вторично. Пришлось меня снова вскрывать и тщательно промывать. Если после первой операции у меня оставались еще хоть какие-то силы, то после второй я была ниже нуля. Постоянная температура, боль, которая не дает спать и не снимается опиатами. При каждом движении в тебя втыкается тысяча ножей - в бока, в живот - везде. Настоящая пытка! Боль всепоглощающая. Это была та грань, дойдя до которой не хочется чувствовать вообще ничего. А когда через два дня после операции убрали первый зонд, я воскресла и подумала: «Все-таки жизнь прекрасна!»Восемь лет с мешком на животеБезусловно, ключевая роль в истории моих хождений по мукам принадлежит Диане Арбениной (лидер группы «Ночные Снайперы» - Ред.). Именно Диана в буквальном смысле выходила меня. Она дежурила у моей постели ночами, а утром уходила на работу в строительную бригаду. Хваталась за любую халтуру, ведь надо было зарабатывать деньги на лекарства и еду. А по вечерам неизменно прибегала в больницу и сидела со мной до поздней ночи, иногда оставалась ночевать в палате. В больнице все считали Диану моей сестрой, ведь перед первой операцией я сказала, что она - единственная моя родственница.Когда я вернулась домой, весила 43 килограмма. Стоять могла не более десяти минут. Помню, как впервые взяла в руки скрипку. Этот изящный легкий инструмент показался мне многотонным сооружением. Начались «прекрасные» будни, продлившиеся долгие восемь лет. Пришлось научиться ходить к врачам. Я стала пациентом отделения стомированных больных Городского клинического онкодиспансера. Там мне очень помогли с адаптацией: обучили пользоваться специальными приспособлениями, ухаживать за собой, да и просто полноценно жить с искусственной выводящей системой.А уже три месяца спустя я отправилась на гастроли. Приходилось жестко себя контролировать: неаккуратное движение - и все «хозяйство» могло слететь. В состоянии хронического стресса только и думала: как бы чего не отклеилось, не отвалилось, не обнаружилось, не засорилось. И так в течение восьми лет. В подобных случаях некоторые люди не выходят из дома, а я ездила по стране, давала концерты. И никто ничего не замечал. Ограничения были во всем, даже в общении. Старалась меньше появляться на людях. В баню, бассейн, спортзал, на пляж путь мне был заказан, да и вообще не особо-то разгуляешься с таким «сюрпризом» на животе. Но больше всего меня тяготили фотосессии, для которых надо было облачаться в облегающие наряды.Я долго не решалась на восстановительную операцию, потому что была напугана второй реанимацией. И потом, у «Ночных Снайперов» был напряженный гастрольный график. Несмотря на то, что лучшие годы жизни - с 28 по 36 - прошли в условиях серьезных ограничений, я не горела желанием снова ложиться под нож. И уже поставила на себе крест. Но тут, к моему счастью, случился калькулезный холецистит, и новой операции было не избежать. На осмотре мой лечащий доктор предложил: «Слушай, ну уж если все равно мы будем лезть в твой живот, давай заодно с удалением желчного пузыря сделаем и реконструкцию кишечника. Две операции - один наркоз».В мае 2005 года меня прооперировали. Я стала обычным человеком, у меня выросли крылья за спиной. Вы думали, это все? Ан нет! Мои странствия по больницам не закончились. В марте 2008 года я перенесла еще одну операцию, четвертую по счету. А пятую сделали в ноябре 2015-го. Последнюю, надеюсь. Ничего не поделаешь, однажды возникшая онкология - как клеймо на всю жизнь. Может проявиться в любой момент. Нужно было избавиться от пары-тройки органов, чтобы рак не выстрелил проблемами в будущем.Об отношениях с Дианой АрбенинойЯ очень люблю наш с Динькой совместный период. Для нас все было впервые, а оттого остро, ярко, бескомпромиссно. Билась посуда, летели ножи, утюги, лампы; падали шкафы, ломались гитары и скрипки, лопались струны и нервы. Жизнь и сцена напополам. Наши выступления всегда отличало безумное напряжение чувств. Мы тогда еще не научились фильтровать, выносили на сцену все, чем жили. Сейчас бы у меня не хватило никаких душевных сил все это пережить снова.Как появились «Ночные Снайперы»Диана вернулась в Магадан совершенно очарованная нашей чудесной творческой компанией. Спустя месяц я рванула к ней. Взяла академку, одолжила денег, купила билет на самолет и в день своего двадцатипятилетия улетела в Магадан. Подразумевалось, что я сподвигну Диану на переезд, и мы вместе вернемся в Питер. Но случилось так, как случилось: перелет на Большую землю стал не по карману. У нас было целых шесть месяцев, чтобы пройти проверку на прочность. Получился дуэт северной закалки. Подвернулся «Империал». Сюда приходили толстые дядьки в дорогих костюмах, чтобы спустить за один вечер столько, сколько мы вдвоем не заработали бы за год. Они выпивали и закусывали, а мы, две шпингалетки, громко с надрывом пели песни про «жизни и смерти крутой поединок». Вели исключительно ночной образ жизни. На часах около полуночи, мороз трескучий, темень, пурга. Мы с Динкой, закутанные по самые кончики носов, направляемся в «Империал». Переходим дорогу. У светофора одинокий автомобиль. Водитель приспускает окно, высовывает голову и шутливо кричит нам вслед: «Девчата, вы с охоты или на охоту?» Наверное, зачехленные инструменты напомнили ему винтовки. Как бы там ни было, именно этому безвестному автолюбителю «Ночные Снайперы» обязаны своим названием.О распаде группыК началу 2002 года в коллективе сложилась непростая эмоциональная атмосфера. Меня больше не называли солисткой «Ночных Снайперов», исключительно скрипачкой. Я постоянно чувствовала себя чужой среди своих. И тяжелее всего было с Динкой. Она окончательно дистанцировалась, перестала со мной разговаривать. Когда авторство в «Ночных Снайперах» безраздельно перешло к Диане, и мои песни и мои аранжировки стали невостребованными, я, естественно, начала испытывать творческий дискомфорт. Свой тридцать четвертый день рождения впервые с момента нашего знакомства я отмечала без Дианы Сергеевны... Она не поздравила меня даже удаленно.17 декабря 2002 года. Контрольный выстрел. После очередной репетиции Диана Сергеевна назначила мне встречу в кафе на Лубянке. Мы выпили коньяку, и она объявила, что отныне наши пути расходятся: «Дальше я буду жить без тебя, а ты без меня». Диана с «Ночными Снайперами», а я сама по себе.Дуэт распался. Своим решением ДС невольно вернула мне мое я. Я получила шанс на творческую перезагрузку. Какое волнение меня охватило, когда на финальной песне «Мураками» я увидела в зале сотни рук в белых перчатках с сердечком на ладони! У самой чуть сердце не выпрыгнуло! Этот красочный флешмоб превратился в визитную карточку наших поклонников и сопровождает «Сурганову и Оркестр» все эти годы, куда бы ни занесла нас кочевая жизнь.ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕПыталась наложить на себя руки…У меня самой желание свести счеты с жизнью возникло лишь однажды. Поднялась на чердак - заходит мама и спрашивает: «А что это ты тут делаешь? Я там чайник поставила... Пойдем, пойдем». Я вдруг как прозрела. И поняла всю глупость и нелепость данной ситуации. О суициде впредь не помышляла, свалив эту ответственность на Господа Бога. Он позволил появиться на этот свет, Ему и решать, когда уйти.