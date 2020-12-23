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«Я человек высшей расы»: Собчак объяснила, почему может нарушать коронавирусные ограничения, и ей за это ничего не будет

Телеведущая объявила, что не собирается соблюдать правила
Ирина СУХАНОВА
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Ксения Собчак считает, что может не соблюдать коронавирусные ограничения.

Ксения Собчак считает, что может не соблюдать коронавирусные ограничения.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не раз нарушала ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Даже заболев ковидом, она посещала светские мероприятия, не обращая внимания на правила и не думая о безопасности других людей. Выздоровев, Ксения продолжает хулиганить: не носит маску и при каждом удобном случае рассказывает, что может себе это позволить. Вот и минувшим вечером телеведущая вновь не преминула сообщить, что она на особом положении.

Собчак пришла на день рождения Светланы Бондарчук: праздник по случаю 52-летия экс-супруги режиссера проходил в одном из ресторанов Москвы. После вечеринки Ксения в своем телеграмм-канале ответила на упрек одного из знакомых – мол, были вместе на одном мероприятии, но так и не пообщались. Телеведущая сообщила, что не увиделась с коллегой, так как ушла из ресторана ровно в полночь. Собчак тут же обвинили в том, что она нарушает коронавирусные ограничения. Как известно, из-за пандемии COVID-19 кафе, рестораны и ночные клубы столицы должны работать только до 23 часов. Ксению спросили: неужели она нарушает распоряжение мэра Москвы и веселится после 23:00?

- Еще как нарушаю, с удовольствием. Но только потому что у меня антитела. Я человек высшей расы на ближайшие пару месяцев, - резко ответила Ксения.

Собчак также добавила, что считает Москву лучшим городом земли. В то время как в Европе действует жесткий локдаун, жители российской столицы имеют возможность развлекаться и ходить по ресторанам.

- В Европе реально все закрыто. Люди месяцами в ресторанах не были. И я горжусь, что ситуация с больницами в Москве позволяет не закрывать нас на тотальный локдаун и не разрушать экономику малого бизнеса, - написала телеведущая.

Ранее Ксения объясняла, почему она не носит маску. Этот вопрос возник, когда телеведущую сфотографировали на премьере «Братьев Карамазовых» в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. На своей странице в Инстаграме Собчак объяснила, что может не носить маску, так как у нее есть антитела к коронавирусу.

- У меня антитела, и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода, - написала Ксения. - Могу позволить себе свободно дышать даже в переполненных общественных местах.

Коронавирусную инфекцию у Собчак обнаружили в начале октября. У телеведущей поднялась температура, ее лихорадило, начался кашель. Причем даже во время болезни Ксения не соблюдала карантин. Уже через 10 дней после того, как у нее нашли коронавирус, телеведущая появилась в концертном зале «Барвиха Luxury Village» на премьере спектакля «Бесы», который поставил ее муж, режиссер Константин Богомолов. Видимо, Ксении так хотелось поддержать супруга в этот важный для него день, что она пренебрегла правилами и явилась на премьеру, рискуя заразить других зрителей. К слову, Собчак тогда скрыла, что у нее COVID-19. Ведь если бы о ее болезни стало известно, Богомолову пришлось бы соблюдать двухнедельный карантин, и премьера оказалась бы под угрозой срыва.

Шоу-бизнесИнтересноеКсения Собчак: досье KP.RU

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