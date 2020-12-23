Шонесси Бишоп-Столл любит выпить. Очень любит. И много раз в жизни страдал от жесточайших последствий своей любви. Он попадал в глупейшие, крайне неприятные ситуации, и мучился от невыносимого похмелья (когда, по его словам, возникало ощущение, что «ящерицы лакают из глаз»). И, в конце концов, решил найти от похмелья идеальное лекарство.Он исследовал вопрос всесторонне. Напивался в Лас-Вегасе, чтобы потом отправиться к «похмельному доктору», который ставил ему капельницы с витаминами и прочими целебными веществами. Напивался в Шотландии, одновременно изучая легендарные лекарственные свойства культовой местной газировки «айрн-брю». Напивался в Англии, жители которой известны пристрастием к алкоголю, и пытался найти рецепт там (увы, везде давали банальный и плохо действующий: «аспирин плюс английский завтрак, включающий яичницу, бекон, сосиску, грибы, фасоль, жареные помидоры и тост, а также чаи или кофе»). Опрашивал множество людей, чтобы выяснить, какое похмелье было в их жизни худшим, и как они спасались…И, конечно, разговаривал со врачами, читал книги, изучал древние снадобья. Из его забавной книги мы извлекли несколько рецептов, которые, думается, не помешают россиянам в преддверии новогодних каникул.ПЬЕТЕ ВИНО? ЗАКУСЫВАЙТЕ СЫРОМ!Люди с древнейших времен употребляли вино вместе с сыром (в древних Греции и Риме тертый сыр так вообще иногда сразу добавляли в вино, что, наверное, уже перебор). Почему? Во-первых, это вкусно. А во-вторых, оказывается, может быть и полезным.Бишоп-Столл пообщался с британским генетиком и эпидемиологом Тимом Спектором. Тот рассказал, что алкоголь крайне негативно влияет на кишечную микробиоту - то есть на миллиарды бактерий, которыми населен наш кишечник. «При употреблении алкоголя отдельные виды бактерии активируют иммунную систему, как будто она подверглась нападению. Это приводит к воспалению, и в кишечник попадают токсины. Кроме того, при употреблении алкоголя некоторые бактерии размножаются. Это, в частности, бактерия под названием Erysipelotrichia, которая вырабатывает дегидрогеназу — фермент, расщепляющии спирт до ацетальдегида. В свою очередь он, как вы, вероятно, знаете, является катализатором похмелья…» И чем больше и чаще человек пьет, тем жестче отвечает микрофлора кишечника.Было проведено множество опытов на мышах, которых буквально принуждали к запоям. Ученые следили за тем, как алкоголь влияет на их печень. Она заметно повреждалась - как раз из-за токсинов, повышенной проницаемости кишечника и воспалительных процессов. «Но вот что выяснилось: когда вместе с бухлом исследователи давали тем же запойным мышкам «пробиотики, которые содержат полезные бактерии, такие как лактобациллы» (выдержанный сыр по-научному), никаких разрушительных последствии у мышеи практически не наблюдалось».Заметим, впрочем, что лактобациллы, они же молочнокислые бактерии, содержатся не только в сыре, но и в йогурте, кефире, квашеной капусте. А стало быть, они тоже могут помочь пищеварительной системе справиться с алкогольным ударом.ВАРЕНАЯ КАПУСТА ДЛЯ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН И ГОВЕНИЯ ДЛЯ КОРЕЙЦЕВКстати, капусту Бишоп-Столл упоминает в качестве одного из древнейших средств профилактики и лечения похмелья. Причем не только квашеную, а еще и маринованную, сушеную, сырую и особенно вареную. «Греческии ритор Афиней в III веке нашей эры писал: «[О том,] что египтяне деи ствительно большие любители выпить, свидетельствует и сохранившийся до наших дней обычаи , существующий только у них, — а именно, первым из всех кушаний за обедом они едят вареную капусту». (…) Объясняется это, вероятно, хелатирующими свойствами капусты. Это означает, что она может вступать в связь с токсичными веществами и выводить их из организма. К другим натуральным хелаторам относятся расторопша, листья гуавы, кориандр, уголь и N-ацетилцистеин — все они являются основными действующими ингредиентами в антипохмельных продуктах, недавно появившихся на рынке. Собственно, эра современных лекарств заводского производства началась с таблеток под названием Chaser, которые, в сущности, были простым активированным углем».Кроме того, давным-давно используется как антипохмельное средство маринованная сельдь. «У немцев даже есть старый «селедочный» эвфемизм для страдающих похмельем: «Ему нужна селедка». И по сей день шведские столы в Европе, Скандинавии, России и других странах по утрам не обходятся без этой рыбы, а ее невероятная жирность призвана нейтрализовать кислотное воздействие алкоголя на желудок». (Скорее всего, говоря о «русском шведском столе», Бишоп-Столл имеет в виду селедку под шубой).На Западе большой популярностью пользовалась микстура от похмелья, которая называется NoHo. «В ней главным активным действующим веществом был экстракт опунции. Опунция, известная также как индейская фига и колючая груша, содержит беталаины — редкий и яркий вид антиоксидантов, которые придают свекле (еще одному давнему средству от похмелья) ее почти неземную красноту. Опунцию сотни лет употребляли в пищу и использовали для лечения, по крайней мере в Мексике. И вот примерно десять лет назад производители NoHo проспонсировали двойное слепое плацебо-контролируемое исследование похмелья, которое дало обнадеживающие результаты... или типа того. Хотя было установлено, что экстракт опунции «не снимал все симптомы», он все же «снижал вероятность серьезного похмелья на 50%. Испытуемые «реже жаловались на тошноту и сухость во рту», но «головная боль, болезненность, слабость, дрожь, диарея и головокружение наблюдались с тои же частотой, что и у контрольной группы. Ученые объяснили положительный эффект не только антиоксидантными качествами опунции, но и ее сильными противовоспалительными свойствами — подтверждая теорию, что похмелье, по крайней мере частично, является воспалительным процессом.».Еще Бишоп-Столл обнаружил много статей о «южнокорейском мороженом от похмелья». Главным его ингредиентом стало вещество, выделенное из растения с неблагозвучным для русского слуха названием «говения сладкая» (второе название симпатичнее - «конфетное дерево»). Из него выделили вещество под названием дигидромирицетин. Предположили, что оно нейтрализует рецептор нейромедиатора ГАМК (гамма-аминомаслянои кислоты), который сложным образом реагирует на алкоголь. И в продажу вскоре поступило не только корейское мороженое с добавлением дигидромирицетина, но и специальные «антипохмельные» средства с ним.Однако это все коммерция. А Бишоп-Столл обратился к тем специалистам, которые изначально исследовали волшебную говению. И они его разочаровали: оказалось, сами они вовсе не думают, что это вещество реально поможет.СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МАНЕВР: СОН В ДВА ПРИЕМАКак известно, в Средние века люди употребляли очень много алкоголя. В каком-то смысле пить эль и разбавленное вино в то время было гораздо разумнее, чем воду, особенно речную (алкоголь уничтожает болезнетворные микроорганизмы). Виноделием активно занимались монахи, сами вовсе не чуравшиеся выпивки (святой Бенедикт, основатель ордена бенедиктинцев, писал в уставе, что для каждого монаха вполне «достаточно будет на день хемины вина» - а «хемина» по объему примерно равна современной бутылке. Аристократы в XIII веке пили вообще беспробудно - в английском языке до сих пор сохранилось выражение «пьян, как лорд».Как пишет Бишоп-Столл, «выпивохи Средневековья пользовались известными с древности средствами от похмелья и включали их в свои повседневный рацион — и в первую очередь это были капуста, селедка и сыр. Но, пожалуй, самой мудрой мерой был сон в два приема. В 2005 году историк Роджер Экирх опубликовал книгу «В конце дня: сон в века минувшие». В ней говорится, что на протяжении большей части истории человечества практически в любой культуре было принято спать в два захода: первый раз — вскоре после наступления темноты, а после периода бодрствования — второй сон до восхода солнца. Между этими двумя этапами сна люди, судя по всему, занимались чем угодно: чтением, живописью, музыкой, сексом; в это время они ели и уж наверняка лечили похмелье. Вероятно, фаза, когда алкоголь выводился из организма, прерывая состояние покоя, совпадала с периодом пробуждения между первым и вторым сном. Вместо того чтобы в раздражении просыпаться и мучительно ворочаться без сна, наши предки, по всей видимости, с пользой проводили несколько ночных часов — могли приласкать любимого или, к примеру, опохмелиться. После чего снова погружались в глубокий оздоравливающий второй сон, а при следующем пробуждении похмелье переносилось уже значительно легче».ПОМОГАЕТ ОТ БРОНХИТА, ПОМОЖЕТ И С БОДУНАВ итоге Бишоп-Столл вывел собственный рецепт, который помогает лично ему. Он сразу предупреждает, что не является врачом, и перед применением снадобья лучше проконсультироваться с доктором.Во-первых, нужны витамины В1, В6 и В12.Во-вторых, экстракт расторопши пятнистой - известного «антиалкогольного» препарата. Он продается в таблетках.В-третьих, ладан (он же босвеллия). Он не только отгоняет чертей: экстракт босвеллии (его легко купить, например, на iHerb) является сильным противовоспалительным средством.И в четвертых (и в главных) - вещество под названием N-ацетилцистеин. «Определенно, это ключевой ингредиент. Очень важно принять дозу большую, чем обычно рекомендована, чтобы добиться желаемого результата, как правило не менее 1000 мг, хотя на моей бутылочке указана дозировка в 500 мг в день. Быть может, это безрассудно с моей стороны. Врачебные рекомендации содержат предупреждение о том, что NAC следует принимать с едой, что он может вызвать тошноту, рвоту и аллергическую реакцию. Кроме того, его не советуют принимать при беременности, грудном вскармливании и цистинурии. Или если вы принимаете антибиотики либо нитроглицерин».Что же такое N-ацетилцистеин? Это отхаркивающее средство. На его основе сделано то самое АЦЦ, которое принимают при бронхите. Но этим его полезные свойства, оказывается, не ограничиваются: он еще и мощный антиоксидант. Как узнал Бишоп-Столл, он «разрушает ацетальдегид и уничтожает свободные радикалы, что можно рассматривать как помощь на всех этапах похмелья — от начальных до финальных симптомов».Врачи сейчас исследуют N-ацетилцистеин в надежде, что его можно будет использовать при лечении тяжелых болезней - от СПИДа до шизофрении. Или, например, таких психических расстройств, как биполярное или обсессивно-компульсивное. Что же касается похмелья, уже после того, как книга Бишоп-Столла вышла на английском, в прошлом году, российские врачи из Волгоградского государственного медицинского университета (расположенного по гармонирующему с темой нашей статьи адресу «площадь Павших Борцов, д. 1»), провели специальное исследование. Оно называлось «Коррекция психоневрологических проявлений алкогольного похмелья у крыс ацетилцистеином». Животным вводили этанол, они засыпали, а просыпались в состоянии, которое «возможно трактовать как похмелье» - были вялые, отупевшие. Потом части крыс вводили обычный физиологический раствор, а части - ацетилцистеин. Первой группе было плохо, а вторая чувствовала себя гораздо лучше. Настолько лучше, что врачи сделали заключение: «Результаты исследования указывают на перспективность применения ацетилицистеина с целью устранения выраженности похмельного синдрома».Однако Бишоп-Столл подчеркивает: принимать его таблетки нужно в период между опьянением и сном. «Проще говоря, после последнего напитка, но перед тем как отрубиться».Врач, с которым он проконсультировался насчет своего чудо-рецепта (а он ему помогает практически всегда), заметила, что расторопшу можно исключить: она способствует выработке глутатиона, который помогает организму справляться с ацетальдегидом (тот, как мы помним, и является основной причиной похмелья). Но ровно то же самое делает и N-ацетилцистеин, причем гораздо лучше. Кстати, по мнению врача, дозировка этого средства у Бишоп-Столла все-таки очень велика. Еще к рецепту неплохо бы добавить магний. И витамин В3 (Бишоп-Столл его принимать не может из-за открывшейся аллергии).САМЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ* Один из древнейших, древнеегипетских рецептов содержится в папирусе, найденном на раскопках в Оксиринхе. «От головной боли с перепоя: приложите крепко связанные листья александрийскои хамедафны». Это кустарник со сладковатым запахом, который произрастает не только в Египте, но и по всей Европе, включая Россию. Употреблять его внутрь нельзя - он ядовит. В древности считалось, что похмелье вызывают «ядовитые испарения», поднимающиеся к мозгу, а запах хамедафны им якобы противодействует.* У североамериканских индейцев был такой способ: «положить на лоб тертый хрен, закрепить его, затем положить в рот большой палец и плотно прижать его к не бу».* Как пишет Бишоп-Столл, «говорят, в Пуэрто-Рико все еще принято исцелять похмелье, сжимая под мышкой дольку лайма. Практики вуду на Гаити рекомендуют втыкать булавки в пробку добившей тебя бутылки. А ученый XVII века Роберт Бойль, основоположник современной химии и пионер современной научной методологии, предложил такое (по-видимому, высоконаучное) лечение бодуна: «Возьмите молодой зеленый болиголов и положите его в носки, чтобы он образовал тонкий слои между ними и вашими ступнями: меняйте траву раз в день».