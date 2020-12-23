В новогодние праздники спорт в России не уйдет на каникулы. «Матч ТВ» со 2 по 8 января в Сочи проведет боксерский турнир. Он называется «Кубок Матч! Боец. Турнир по боксу», и пройдет по по интересной системе: четыре знаменитых российских боксера соберут свои команды, которые в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», выяснят кто из них лучше готов к 2021 году.Наставниками команд станут известный российские боксеры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский. Их подопечные поборются за Кубок в пяти весовых категориях (до 59 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, свыше 91 кг). В каждом поединке у них будет пять раундов, чтобы определить, кто достоин сражаться в финале за звание сильнейшего в ринге. Ведущими выступят Мария Орзул и Григорий Дрозд.«У нас уже есть успешный опыт организации футбольных турниров за «Кубок Матч Премьер». Настала очередь бокса. Мы благодарны Федерации бокса России за то, что она откликнулись на нашу инициативу. Нет сомнений, что любителям единоборств этот новый формат придется по душе. Нам удалось заручиться поддержкой настоящих легенд российского бокса, которые выступят в проекте в роли тренеров. Обещаю, что и состав команд болельщиков приятно удивит», - заявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.Расписание турнира «Кубок по боксу Матч! Боец»:2-7 января (19:30 – 22:00)Бои предварительного этапа8 января (19:30 – 22:00)Финал