Если верить вестям о том, что происходит в руководстве футбольного «Локомотива», возможно в ближайшее время свои посты оставят Василий Кикнадзе (генеральный директор «Локо») и Анатолий Мещеряков (председатель совета директоров клуба) от занимаемых должностей.Самое время вспомнить, чем запомнились Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков в «Локомотиве».Мещеряков: финансовая стабильность и провалы в ЕвропеНа пост председателя совета директоров Мещеряков заступил в феврале 2016-го года, сменив Вадима Морозова, занимавшего эту должность чуть менее семи лет. Буквально в октябре 20-го года было принято решение оставить Мещерякова на своей должности как минимум на год.С приходом Мещерякова в клуб, «Локомотив» дважды брал Кубок России и бил рекорд среди всех российских команд по числу выигранных Кубков. Также во времена Мещерякова красно-зелёные становились Чемпионами России в сезоне 2017/2018 и дважды - в последующих двух сезонах - завоёвывали серебрянные медали.Именно при Мещерякове команда впервые с сезона 2005/2006 пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов. Кстати, благодаря этому «Локомотив» привёл в порядок свой бюджет. По финансовой отчётности клубов Российской Премьер-Лиги для УЕФА видно, что «Локомотив» почти на 3 миллиарда рублей зарабатывает больше, чем тратит. Общий операционный доход «Локомотива» за 2019 год составил 9,2 миллиарда. Траты уложились в сумму 6,3 миллиарда.Правда со спортивными результатами на международной арене всё несколько хуже, чем с финансами. Три года подряд - последнее место в группе. В этом году «Локомотив» имел, пожалуй, наибольшие шансы на проход в евровесну. Судьба «железнодорожников» оставалась неизвестной до последнего тура. Но помешало гостевое поражение от «Баварии» и обидный проигрыш прямым конкурентам по группе из Зальцбурга туром ранее.Главное, чем запомнится эпоха Мещерякова в «Локомотиве» - уходом самого успешного тренера за всю историю клуба Юрия Сёмина. С легендой «Локо» попрощались действительно некрасиво, и вина за это лежит непосредственно на руководстве клуба. В разгар пандемии Сёмин был уволен. Вернее, с ним просто не был продлён контракт. Замену 73-летнему тренеру нашли достаточно быстро, что позволяло считать отказ от продления контракта хорошо спланированной и подготовленной операцией. А главное, затеянной уже очень давно. С тех пор в «Локомотиве» началась война, которая длится до сих пор. В прочем, лицо этой войны не Мещеряков, а генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.Кикнадзе: голос «Локо» в РПЛ и война со своими болельщиками29 декабря 2018-го года Василий Кикнадзе сменил на посту генерального директора «Локомотива» Илью Геркуса. Так сложилось, что предыдущий генеральный директор успел болельщикам надоесть, поэтому Кикнадзе приходил в клуб на позитивном фоне и являлся долгожданным ветром перемен.Журналист и медиаменеджер, яркая личность. По началу Кикнадзе круто вписывался в «Локомотив». Перед некоторыми матчами РПЛ Василий Кикнадзе лично подходил к очереди болельщиков, которые старались пройти на трибуны, и общался со всеми желающими. Генеральный «Локо» не стеснялся и общения с прессой, что выгодно выделяло его от многих других руководителей клубов РПЛ. Видимо, сказывался опыт работы в медийном пространстве. Кстати, он же помогал Кикнадзе и на собраниях в РПЛ. Зачастую именно Василию Кикнадзе предоставлялась возможность говорить с руководством Лиги или СМИ от лица руководителей клубов. Таким образом Кикнадзе мог продвигать интересы «Локомотива» и создавать картинку определённого превосходства над другими. Стоит заметить, что на подобных совещаниях Василий Кикнадзе присутствовал лично, никого не делегировал поход на такие мероприятия и пытался сам разобраться в повестке дня.Казалось, всё шло хорошо, «Локомотив» выиграл Кубок и Суперкубок при Кикнадзе, но всё испортил уход Сёмина. В том, что Юрию Павловичу не был предложен новый контракт обвинили именно Кикнадзе. Да и сам Сёмин неоднократно негативно высказывался в адрес Василия Кикнадзе. Говорил, что он не имеет никакого отношения к футболу и «Локомотиву».За Сёминым пошли болельщики и буквально объявили войну руководству клуба. Во время матчей кричали с трибун нелицеприятные кричалки в адрес Кикнадзе и поддерживали Сёмина. Всё это вылилось в открытый конфликт генерального директора с болельщиками на открытой тренировки перед сезоном.- Я слышу крики, чтобы Кикнадзе уходил из клуба. Я не уйду. Я буду стараться делать так, чтобы клуб был лучшим и сильным. Но вы уходите на 20-й минуте. То, что вы делаете, - это позор. В вашей поддержке только одно от вас слышалось: \\"Уберите Кикнадзе\\". Что сделали вы? В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать. Пожалуйста, вы имеет полное на это право. Команда пришла отвечать на ваши вопросы. Вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня. Но не получается у вас это: не заводит то, что вы произносите в мой адрес, - цитирует Кикнадзе Матч ТВ.А в этом сезоне наступила эпоха плохих результатов. «Локо» ушёл на зимние каникулы на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В Лиге Чемпионов, несмотря на упорство в матчах с грандами мирового футбола «Баварией» и «Атлетико», «Локо» также нельзя похвалить за результат и даже за красивую игру. Девять футболистов у своих ворот и редкие контратаки, - вот и всё, что показал «Локомотив» в этом евросезоне. За плохую игру, конечно, ответственность должен нести Марко Николич. Но ведь его пригласил именно Кикнадзе.