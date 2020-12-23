Открытие модернизированного центра занятости населения «Работа России» состоялось в Томске 21 декабря.«Главная цель модернизации — сделать работу служб занятости максимально эффективной и удобной для соискателей и работодателей. Это означает не только технологическое переоснащение, приведение их в соответствие с едиными федеральными стандартами, но в целом изменение принципов их работы, — пояснила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. - Службы занятости нового формата будут представлять собой высокотехнологичные площадки с коворкингами, зонами мастер-классов и тренингов, кабинетами тестирования и прочим. Специалисты центра, прошедшие дополнительное профессиональное обучение, будут оказывать разнообразные услуги по индивидуальному сопровождению карьеры по принципу «Трудоустройство под ключ» (от диагностики до рабочего места)».В Томской области пилотной площадкой нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стал центр занятости населения Томска и Томского района, который разместится в новом здании. Вместо привычных кабинетов здесь оборудовано пространство в формате open space. Работа центра построена по принципу единого окна. Модернизированный центр оборудован в соответствии с требованиями доступности для маломобильных граждан. Его единовременная пропускная способность составляет 250 человек.Помещения центра общей площадью более 2 тыс. кв. метров разделены на тематические зоны, где организованы пространства для соискателей и работодателей. В частности, это большие зоны для групповых работ и индивидуальной работы; переговорные зоны, зоны для проведения вебинаров, в том числе в режиме онлайн; специальная комната для присмотра за детьми. Для удобства граждан запускается новый сервис – онлайн таймпланинг, где все желающие получат доступ к календарю событий центра и смогут регистрироваться на различные мероприятия (ярмарки вакансий от работодателей, тренинги, мастер-классы), получать рассылку-напоминания и составлять план посещения.В 2021 году планируется переформатировать национальный проект «Демография» и создать федеральный проект о содействии занятости в целом. Новый федеральный проект в составе нацпроекта «Демография» – «Содействие занятости» – даст больше возможностей по переобучению и поиску работы для всех граждан, оказавшихся под риском увольнения или потерявших работу. Достойная работа и стабильный заработок – важные условия для создания семьи и рождения детей. В рамках проекта планируется помочь оставшимся без работы гражданам получить необходимые для дальнейшего трудоустройства навыки и перестроить работу центров занятости. Любой человек, потерявший работу, сможет обратиться в центры занятости и пройти переобучение, если работу по имеющейся специальности не найти или у гражданина нет профессионального образования. Также переобучение будет доступно для людей, которые находятся под риском увольнения. Как и в этом году при переобучении безработных, большое внимание будет уделяться именно потребностям работодателя, чтобы будущие выпускники этих программ могли понимать, насколько востребованными будут новые знания на рынке труда. Проходящие переобучение граждане параллельно будут получать пособие по безработице.Благодаря новому федеральному проекту будет создана единая информационная платформа для всех центров занятости, чтобы максимальное количество услуг можно было предоставить в электронном – дистанционном – формате, а службы занятости могли бы предлагать соискателям вакансии по всей стране.Параллельно будет внедрен единый стандарт обслуживания в центрах занятости: эти организации должны стать государственными кадровыми агентствами, которые помогают построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю.Также планируется переоборудовать центры занятости – как флагманские, расположенные в крупных городах, так и небольшие, расположенные в сельской местности. При этом модернизированный центр занятости одновременно будет играть роль проектного офиса по управлению кадровым потенциалом.