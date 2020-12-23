У лидера партии «Яблока» всегда был особый критический взгляд на происходящее вокруг и свои рецепты — как это исправить. На радио «Комсомольская правда» в программе Владимира Ворсобина «Гражданская оборона» он поделился этим особым взглядом на уходящий 2020-й.«ЧТОБ СТРАНА НЕ РАСПАЛАСЬ НУЖНА КРИТИКА»- Каким бы приличным словом вы охарактеризовали 2020 год?- Год испытаний на прочность. Людей, систем здравоохранения, политики.- И насколько прочна оказалась российская система?- Приведу одну цифру. Численность населения России в 2020 году упадёт на 352 тысячи человек. Это в десять раз больше, чем в прошлом году. Вот вам оценка.- Но и американские демократы проклинают Трампа. А в Европе полощут руководителей стран, которые в начале года не знали, что такое ковид. Чем ошибки России отличаются от общемировых?- Ну, не во всех странах случилась такая убыль населения. А здоровая, профессиональная критика – обязательное условие нормального развития общества. Из-за старого представления о том, что не должно быть никакой критики, а должно быть только славословие и аплодисменты, распался СССР.- Но СССР распался, как раз когда критику разрешили.- Когда разрешили уже поздно было. Вот и в нашей стране до сих пор не решен вопрос безопасной смены власти. Если я вас сейчас спрошу: что будет через два-три года с экономикой? Честный ответ: никто это не знает. Потом я вас спрошу: а что будет через два-три года с медициной? Не сможете ответить. Одно только вы можете сказать – кто будет президентом.МИШУСТИН И НЕ ПОДОЗРЕВАЛ...- Вы были зампредом Совета министров России. На ваш взгляд, смена Медведева на Мишустина в этом году дала что-то стране?- Концепция власти в России сейчас такова – правительства должны быть техническими. Все основные решения принимает президент. А правительство исполнительный орган, с которого можно спрашивать, например, почему цены растут? Поэтому никакой большой разницы не вижу между кабинетами министров. Кабинет Мишустина в этом ряду, кстати, наиболее технический. Предполагается, что за счет цифровых технологий он решит какие-то проблемы роста экономики. Тут, правда, нужно признать - когда правительство формировалось, никто не подозревал, что скоро случится пандемия, спад в мировой экономике, падение цен на нефть. Правительство попало в очень сложную ситуацию…Когда говорят - цены растут, задайтесь вопросом - почему? Да потому что девальвация российской валюты в этом году – 25%. Сырьевая экономика. Высокая коррупция. Плохой инвестиционный климат. Большое технологическое отставание. Нет эффективной судебной системы. Избыточные госрасходы. Я могу долго перечислять.- Вы перечисляете это уже лет двадцать. Но вас не слушают. Видимо, у властей своя стратегия.- Точно подметили. Поделюсь двумя соображениями. Первое - наша экономика в 2020 году будет уже меньше 10% от европейской и 7% от американской. При том, что у нас 146 миллионов населения, и самая большая страна мира, самая богатая ресурсами. Второе - если человек все время говорит, что дважды два – четыре, он тупой? Или принципиальный?КАКОЙ ЖЕ ТОЛК ОТ ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ ЗАПАСОВ?- Власть критиковали за недостаточную поддержку людей во время пандемии. Зато сейчас золотовалютных запасов у страны много и долгов почти нет.- И какой от этого толк? Экономика уже много лет не растёт, а доходы граждан падают. В Западной Европе, в США до 20% ВВП потрачено на то, чтобы поддержать население, бизнес. У нас - чуть больше 2%. При том, что в Фонде национального благосостояния – 10 триллионов рублей, и в золотовалютных резервах – 38 триллионов рублей.В марте мы предложили программу для поддержки граждан в условиях карантина.Мы считали, что на остановленных предприятиях нужно выплачивать 80% зарплаты. Компенсировать 30% оплаты ЖКХ. 25% ипотеки – должно взять на себя государство. Программу отправили в правительство, мы получили отзывы от всех министерств. Если бы эта программа была запущена, не было бы такого падения доходов. И спад в экономике был бы гораздо меньше… Но в итоге правительство отправилось в другом направлении - изображать помощь, но на самом деле не слишком на нее тратиться.- Из чего исходит власть?- Посмотрите структуру бюджета. Приоритеты - расходы на оборону, полицейских. Потому что наша экономика – госкапитализм. А что такое госкапитализм? Это когда доходы частные, а расходы – государственные. Некоторые группы товарищей получают большую часть доходов, а расходы несем мы – общество и государство в целом.ПОЧЕМУ ВСЕ ОТ НАС ХОТЯТ УБЕЖАТЬ- В этом году люди вышли на улицы с протестом в Хабаровске и в Минске.- Это совершенно разные истории. В Хабаровске люди оскорблены тем, что их выбор проигнорировали. Когда вводилась новая система избрания губернаторов, все эти муниципальные фильтры, Москва говорила: мы не можем допустить, чтобы криминал пробрался во власть. Поэтому мы должны всех кандидатов «фильтровать». Иначе мафия захватит руководящие посты. Спрашивается: где была Москва и все эти фильтры, когда кандидат в губернаторы Фургал был допущен до выборов?- Хабаровск – звоночек для власти или частный случай?- Частный, пусть и неприятный в разных смыслах.- В Минске тоже были оскорблены.- А вот в Белоруссии совсем другое. Я выражаю личную солидарность с людьми, которые уже двадцатое воскресенье протестуют против лжи, произвола, фальсификаций и насилия.- Но есть и другая логика: Лукашенко, грубо говоря, сукин сын, но он «наш сукин сын». Мне кажется, из нее вынужденно исходит Москва.- Именно поэтому Россия тоже несет ответственность за то, что происходит в Белоруссии.- А какие были варианты? Чтобы Тихановская стала главой Белоруссии? Белоруссия ушла бы на Запад, и это сильно не понравилось бы 80 процентам наших граждан. Они и сейчас готовы простить Лукашенко его грехи, так как опять-таки, он наш.- Экономика Белоруссии полностью привязана к России. От того, что там победил бы банкир (кандидат в президенты Бабарико, – ред.), которого посадили в тюрьму, ничего бы страшного не произошло. Лучше вдумайтесь – почему, как только людям дают свободу, они от нас, России, хотят убежать. Что Белоруссия, что Украина, что Молдова? Может, мы что-то не так делаем?«МЫ НАВАЛЬНОГО ВЫГНАЛИ. И НЕ СОЖАЛЕЛИ»- Что вы думаете о загадочной истории с отравлением Навального?- Я эту историю не понимаю. Как только это случилось, Россия должна была сама инициировать расследование, чтобы закрыть тему. С участием международных экспертов.- Но мы им не доверяем. А они не доверяют нам.- Состояние холодной войны. Ничего хорошего в этом нет.- Навальный – самостоятельная фигура?- Он в «Яблоке» был долгое время. Мы с ним расстались, мы его выгнали. Потому что его политика нас не устраивала. Мы никогда об этом не сожалели. У нас совсем другая политическая линия. Но я желаю ему здоровья. То, что с ним происходит, это по-человечески очень тяжело.- Я знаю, что вы не очень любите говорить о Навальном. Но все-таки – он предатель, неудобный для власти персонаж или агент спецслужб?- У меня встречный вопрос. Почему не сделали такого международного журналистского расследования по убийству Бориса Немцова, а сделали по отравлению Навального? Не знаю ответа. А Вы?«НЕ НАДО СОБАЧИТЬСЯ СО ВСЕМИ ПОДРЯД»- Что ждет Россию при Байдене?- В Америке очень тревожные процессы. Страна расколота почти пополам - 74 миллиона человек голосуют за Трампа и 81 миллион – за Байдена. А нас ждет трудное время. И дело тут не в США. Надо вырабатывать максимально выгодную для России внешнюю политику. Не собачиться со всеми подряд и говорить: вы все плохие, вы нас обижаете. Никто нам ничем не обязан. Надо находить с окружающим нас миром общий язык, но самое главное – понимать свои национальные интересы.- В чем они? Просветите.- Если говорить коротко, — в росте благосостояния нашего народа. Мы за его будущее несем ответственность.- Но русскому человеку с одной стороны, хочется и жить хорошо, но при этом и выглядеть гордо, как великая страна. А за величие платить надо. Как это соединить?- Учитывая нашу культуру, нашу историю, наши масштабы и качества нашего народа, мы в любом случае великая страна. Мы, как народ, ничем не лучше других, но ничем и не хуже.