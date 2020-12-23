Алена ГРИЦЕНКОНакануне католического Рождества избранный американский президент Джо Байден выступил перед гражданами своей страны и предупредил о том, что не стоит расслабляться в период праздников.- Всем необходимо помнить о соблюдении ограничительных мер в период пандемии, - подчеркнул Байден. – Самые сложные дни в борьбе с COVID-19 еще впереди.Каждый день в США от коронавируса умирает около 3000 американцев. И в ближайшее время, по мнению Джо Байдена, эта цифра не будет снижаться.- Нам необходимо подготовиться ко второй волне коронавирусной пандемии, - продолжил избранный президент. - Потребуется терпение, настойчивость и решимость, чтобы победить этот вирус.Речь Байдена, призывающая американцев бороться с вирусом, прозвучала на следующий день после того, как Конгресс принял программу поддержки для бизнесменов, которые из-за пандемии оказались в экономическом кризисе. В рамках этой программы, каждый американец, который зарабатывает менее 75 тыс. долларов, может рассчитывать на получение стимулирующих выплат. Это 600 долларов на взрослого и столько же – на ребенка или иждивенца.Штатам и местным органам власти не выделено дополнительного финансирования. Но школы и дошкольные учреждения получили дотации от государства.Дональд Трамп раскритиковал эти законы, назвав их позором. Он призвал поднять выплаты из расчета 2 тыс. долларов на человека и 4 тыс. долларов на семью. Трамп попросил Конгресс прислать ему «подходящий законопроект» и удалить все ненужные параграфы.