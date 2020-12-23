Сергей Глушко нанес новый удар по Наташе Королевой. Он тайком от певицы продал квартиру, в которой изменял жене с красавицей-любовницей Анастасией Шульженко.Сергей Глушко после измены оставил Наташу Королеву без квартиры. Дело в том, что стриптизер тайно поспешил продать жилплощадь, куда приводил любовниц. Тарзан решил, что его жена все равно не смогла бы вернуться туда после его утех.\\"Я хочу тебе сообщить одну новость, которую ты еще не знаешь. Я продал квартиру. Решил, раз уж она такая несчастливая для нашей семьи и в ней собрался весь комок грязи, то ее лучше продать. Я знаю, что ты туда не хочешь возвращаться\\", - заявил Тарзан.Наташу самовольное решение мужа не на шутку шокировало. \\"В чем квартира виновата? Диван бы этот продал! Правда, девушка с обостренной фантазией рассказывала, что они якобы кувыркались на семейном ложе и чуть ли не в моих пижамах, но на самом деле все гораздо прозаичнее\\", - цитирует 47-летнюю певицу Собеседник.Ru.Напомним, в сентябре Наташа Королева и Сергей Глушко угодили в скандал. Тарзан изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. О связи с любовницей стриптизер объявил на всю Россию. При этом из квартиры, где веселился Сергей с женщинами, пока Королева была на курорте, исчезли бриллианты его жены на кругленькую сумму. Королева все произошедшее изменой не считает. Сама Шульженко ходила по шоу, рассказывая пикантные подробности своего страстного романа с чужим мужем. Она даже утверждала, что забеременела от мускулистого артиста и показала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. Наташа в одном из интервью рассказала, что сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой, так как они рассматривали ее на руль суррогатной мамы.