Посольство Великобритании в России отказало группе депутатов Госдумы от ЛДПР в официальной поездке в Соединённое Королевство.Делегация из четырёх думцев во главе с Антоном Морозовым рассчитывала нанести в Альбион ответный визит. Ранее, в октябре сего года в Россию по их приглашению приезжала группа английских политиков: лидер партии «Британия прежде всего» (Britain First) Пол Голдинг и его коллеги.Ответный визит наших депутатов планировался ещё до обнаружения нового опасного штамма лондонского коронавируса и недавней «блокады» Англии.Согласно всем правилам, депутаты Госдумы подали в посольство все необходимые документы. Включая формальное основание для поездки — то самое письмо-приглашение от Пола Голдинга.Однако посольство выдавать визы отказалось. Вернув документы с пояснением: «Приглашение от партии Britain First не является основанием для поездки официальной делегации, поскольку данная партия не представлена в британском парламенте».При этом, несмотря на непарламентский статус, Britain First вполне себе действует, располагает десятками активистов в разных городах, которые периодически проводят уличные митинги. Например, против распространения радикального исламизма.Сами депутаты от ЛДПР таким решением английских чиновников удивлены:— Мы были заинтересованы в том, чтобы устанавливать дружеские контакты с британской стороной: у партии Britain First — чёткий пророссийский настрой, но при этом она притесняется английскими властями, — рассказал «КП» депутат ГД РФ Антон Морозов. — Мы рассчитывали, что развитие контактов с британскими патриотами поможет наладить отношения между нашими странами, что сейчас очень важно. Особенно учитывая, что программа партии Britain First соответствует подходам ЛДПР — они выступают за традиционные ценности и против бесконтрольной миграции.По словам собеседника «КП», подобная позиция посольства «вызывает недоумение», и они опротестуют данное решение, направив письмо королеве Британии Елизавете II, а также премьер-министру Борису Джонсону.