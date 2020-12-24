Непростой 2020-й год подходит к концу. Пандемия научила нас заботиться о своем здоровье, экономить деньги и думать на перспективу. Те, кто готовы на риск, пробуют себя в роли инвестора. Те, кто за стабильность – выбирают классическую схему сохранения денег – вкладываются в недвижимость.Благодаря ипотеке с господдержкой, был побит абсолютный рекорд двухлетней давности. К октябрю 2020-го в России выдано более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 3,25 трлн рублей, против 3 трлн в 2018-м.«Коронаипотеке» быть?Ставка со средних 9,8 рухнула до 6-6,5 процентов годовых, а в некоторых случаях ниже. Россияне устремились штурмовать банки, мало кто хочет упустить такую возможность. Ажиотажный спрос привел к тому, что «вторичка», по оценкам риэлторов, подорожала на 10-12%, а в новостройки в среднем на 15%.Сейчас решается вопрос, как долго будет действовать господдержка жилищного рынка.Госдуме и профильных ведомствах ратуют за сохранение льготной ипотеки до середины 2021 года. А это значит, что ценник на квадратные метры может взлететь еще на 5-10 процентов.Представители рынка вынуждены согласиться: до тех пор, пока кривая спроса будет идти вверх, цены будут стремиться вслед – это закон. Плюс к этому активно растут цены на строительные материалы, это значит, то себестоимость строительства тоже увеличивается.- Сейчас 95 процентов от всех ипотечных сделок приходится на льготные ипотечные кредиты. В этом году у нас действительно рекордно низкие ставки, таких не было раньше, и я не уверена, что они будут в будущем. Поэтому важно до отмены таких условий успеть приобрести жилье тем, кто запланировал себе такую покупку, - прогнозирует в беседе kp.ru коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.По оценкам представителя крупного игрока строительного рынка, льготное кредитование подходит к своему логичному завершению. А это значит, тем, кто приценивается и просчитывает варианты, стоит поторапливаться, но руководствоваться исключительно здравым смыслом, ведь в данном вопросе можно сэкономить шестизначную сумму.Три способа сэкономить пару миллионов на покупке жильяМногие так стремятся заполучить именно шестипроцентную ипотеку, что забывают – часто у застройщиков есть партнерские договоренности с банками и ставки по таким кредитам иногда ниже, чем в Европе.Та же самая ГК ФСК предлагает ипотечный кредит всего под 2,99% годовых на весь срок (ипотека от Альфа Банка). В частности, по такой ставке можно приобрести квартиру в ближайшем Подмосковье в ЖК «Южная Битца» от ДСК-1. Подобные варианты особенно хороши, так как в среднем сэкономят покупателю приличную сумму по переплате за кредит, а также более низкий ежемесячный платеж. К примеру, при покупке квартиры в проекте, стоимостью 5 393 190 рублей и первоначальном взносе в размере 20% ежемесячный платеж по ставке 6,1% на 20 лет составит 31 160 рублей. Если ставка составляет 2,99%, то ежемесячный платеж уже 24 863 рубля. Переплата по кредиту в последнем случае на 1,5 млн рублей ниже. Согласитесь, ощутимая экономия, эти деньги новоселы явно найдут куда потратить.Еще один совет для тех, кто умеет экономить – присматриваться к объектам на этапе строительства. Даже если до ввода в эксплуатацию осталось всего полгода.Например, сейчас цены на квартиры в ЖК «Южная Битца» стартуют от 4,1 млн рублей. Из шести корпусов три совсем скоро будут введены в эксплуатацию, а значит не за горами и получение ключей.Это современное качество строительства, школа и детские сады, паркинги и амбулатории. Плюс ко всему современные разнообразные планировки, рядом лесопарки (Подольское лесничество, Бутовский лесопарк и Ботанический сад «Вилар»).Добавляем сюда же сразу три станции московского метро (Аннино, Бульвар Дмитрия Донского и Улица Старокачаловская), две магистрали: Варшавское и Симферопольское шоссе – и через год имеем ценник на миллиона полтора выше.Третий способ для тех, кто умеет считать деньги – это жилье с отделкой.От покупки «однушки» без отделки до заселения собственника отделяют 400-500 тысяч рублей. И хотя Интернет обещает «ремонт квадратного метра под ключ за 2500 рулей», оценивать стоимость работ по квадратуре – лукавая история, которая сыграет злую шутку. Нужно понимать какой именно объем туда включен, какие работы остались «за скобками» и ни в коем случае не стоит стартовать, если на руках нет всей суммы. А этих «лишних» денег после приобретения жилья часто не оказывается.- Поэтому приобретать жилье с отделкой сегодня особенно выгодно. Изначально цена на такую квартиру подороже, чем на «чистую». Но надо понимать, что приобретая квартиру с отделкой в ипотеку, значительно выгодней, нежели брать на ремонт отдельный кредит, - говорит Ольга Тумайкина.Таким образом, решаясь на покупку жилья стоит учитывать все факторы: от суммы переплат, до плюсов, которые приобретешь вместе с квадратными метрами.Психологи советуют, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома, стоит не только осмотреть желанные квадратные метры, но и пройтись по ближайшим маршрутам: до школы, садика, заглянуть в магазин и поискать приятное местечко для души, куда можно будет отправиться с детьми или на пробежку.Если все эти составляющие встают в единый пазл, на котором картинка вашей счастливой жизни, то не стоит ждать и откладывать жизнь на потом.