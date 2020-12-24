Новогодний праздник невозможно представить без застолья. Изобильного, максимально богатого, со своими традициями. Но, к сожалению, именно это чаще всего и портит праздник. По свидетельствам врачей, в начале января всегда был буквально шквал обращений с панкреатитами, рецидивами гастрита и подобных последствий пищевых излишеств. Разумеется, праздник оказывается подпорчен. Как скорректировать праздничное меню, чтобы этого не произошло? Мы обратились за советом к известному врачу-диетологу, постоянному участнику различных телевизионных программ Елене Соломатиной. Она помогла нам составить анти-рейтинг продуктов, которым не место за новогодним столом.1 Сладкая газировка и сокиТакие напитки опасны, прежде всего тем, что содержат большое количество сахара - 12-14 кусочков сахара на литровую бутылку или пакет сока. К тому же эти напитки пьют не по несколько глоточков, а стаканами, и не одним. Зачастую вместе со спиртным. А такая запивка усиливает токсическое влияние алкоголя и в результате человек будет быстрее пьянеть. Помимо этого, сладкая водичка содержит всевозможные неполезные химические добавки. Например, популярная кола в том числе содержит ортофосфорную кислоту, которая вымывает кальций из организма.Елена Соломатина считает, что в новогоднюю ночь лучше не выставлять на стол газировку или соки вообще: «Если человек болен диабетом (или балансирует на грани между нормой и болезнью), то даже стакан не будет безопасной дозой из-за большого количества сахара. Лучше не испытывать поджелудочную железу линий раз».Что делать? Пить за столом обычную воду, натуральные морсы и лимонады без сахара.2. Салаты типа Нежность, «Сельдь под шубой» и т.п.Это очень распространённый тип салатов, которые уже давно нашли свое место на новогодних столах. В «Нежность» входят сыр, куриное бедро, яйца. Все это укладывается слоями и промазывается сметаной и майонезом. В «Шубе» чередуются слои жирной сельди, вареных овощей, яиц - и это все тоже обильно промазывается майонезом.В подобных блюдах слишком много жира. Причем сочетаются жиры разного типа (растительный, животный и т. д.), так что в результате получается просто калорийная бомба. Салаты очень вкусные, но лучше держаться от них подальше. Особенно тем, у кого проблемы с желудком, поджелудочной и лишний вес.Что делать: если уж есть ночью, пусть даже и в новогоднюю, выбирайте легкие овощные салаты с простыми соусами - лимонно-медовым, бальзамиком, йогуртным. Заодно после такой пищи и силы для танцев и веселья останутся3 Колбасная нарезкаНа любом новогоднем столе всегда можно увидеть тарелку с кругляшами салями, прошутто и сервелата. Так и тянется рука к солено-пикантной закуске. Однако, как предупреждает Елена Соломатина, позволить себе можно не более пары кусочков. Главная проблема в том, что колбаса копченая. А копчение это процесс образования бензопирена - чрезвычайно токсичного вещества, обладающего сильными канцерогенными свойствами. Плюс там содержатся нитриты натрия, которые образуют нитрозамины, также способные вызывать онкологию. Кроме того, нитриты нарушают клеточное дыхание, блокируют гемоглобин, в результате чего он уже не может хорошо выполнить свою функцию - доставлять кислород органам. Также в колбасных изделиях большое количество соли, что очень опасно для гипертоников - приводит к повышению давления. Особенно это опасно для тех, кто не принимает регулярно антигипертензивные лекарства.Что делать: в качестве холодных закусок можно использовать нарезку из буженины собственного приготовления.4 СоленьяА поблизости с колбасными тарелками на новогоднем столе, как правило красуются блюдечки и с различными соленьями и маринованными деликатесами. И с такими овощами Елена Соломатина также советует держать себя очень осторожно. В них, во-первых, содержится огромное количество соли (опасно для гипертоников), в также банзоата натрия - пищевого антибиотика, применяющегося для увеличения срока хранения продуктов, подавляющего микрофлору бактерии, дрожжей и грибы. Кроме того, маринуются овощи обычно в уксусе. Причем недобросовестные производители используют не натуральный, а синтетический, раздражающий слизистую желудка.Что делать: если уж хочется «раздразнить аппетит» чем-нибудь эдаким, выбирайте все же соленья - это меньшее зло. И чуть-чуть, буквально на зубок. А еще лучше - нарезка из свежих овощей. Для пикантности их можно сдобрить ароматными специями, чесночком, сбрызнуть лимонным соком или бальзамическим уксусом, сочетать с пикантными сырами.5 Красная рыбаКазалось бы, сугубо полезный продукт - все ведь знают, что семга, форель содержат такие полезные омега-3 жирные кислоты! Но наш эксперт и с благородной красной рыбой, особенно соленой, призывает к осторожности. Один-два кусочка – не больше! Дело в том, что почти весь лосось, продающийся в магазинах - продукт промышленного разведения, а не вольная рыба, нагулявшая полезных веществ в морях-океанах. А чтобы рыба на фермах не болела, ее, бывает, пичкают антибиотиками. К тому же, чтобы придать товару красивый цвет, лососевые специально подкрашивают, чтобы долго не портился, но оставался малосоленым - добавляют консерваторы и стабилизаторы. В общем, у недобросовестных производителей не рыба, а химическая фабрика.Что делать: по возможности, покупайте рыбу именно морского вылова; выбирайте более бледные куски; солите форель самостоятельно.6 Мясо «по-французски»Это очень популярный вариант горячего: в духовке запекают свиные отбивные с луком, томатом, под тертым сыром и майонезом.Это блюдо может угрожать нашему здоровью по нескольким причинам. Во-первых, при запекании свинины в ней образуются конечные продукты гликирования (КПГ) - это та самая аппетитная корочка на мясе, состоящая из изменившихся под воздействием температуры жиров и белков. КПГ негативно воздействует на сосуды, нервную систему, запуская ускоренные процессы старения. К тому же такой способ обработки мяса приводит к образованию в нем канцерогенов, провоцирующих рак кишечника.Во-вторых, сыр - жирный продукт (обычно в нем около 50% жира). Молочные жиры смешиваются с животными - свиными, и еще растительными из майонезы - все это делает блюдо очень тяжелым для переваривания. Гастритчики (а у кого нет гастрита???), люди с больной поджелудочной должны держаться от этого блюда подальше.Что делать: самые здоровые способы приготовления мяса - тушение и на пару. И это тоже вкусно!7 Свежие ягодыК празднику хочется побаловать себя малиной, клубникой - среди зимы это такая радость. Но подумайте: в естественной среде малина начинает портиться через два дня, а тут ягода, привезенная с другого конца света, выглядит как будто бы только что сорвана с куста. Елена Соломатина говорит, что такая клубничка в холодильнике не портится, а становится маслянистой. И вода окрасится в розовый, если опустить в нее зимнюю ягодку.Что делать? Витамины можно получать из замороженной клубники. Ее срывают тогда, когда она достигает своей нормальной спелости, поэтому ее не накачивают нитратами и подкормками. Затем мгновенно замораживают, так что она не теряет своих полезных свойств.А на праздничный стол можно подать фрукты и, например, виноград - его тоже обрабатывают для лежкости, но только опрыскивая снаружи. Поэтому его можно отмыть - наш эксперт советует на несколько минут опустить гроздь в миску с водой, в которую добавлен столовый уксус (1 ст.л. на 1 л воды). Затем промыть под проточной водой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты рассказали, каким должен быть новогодний ужин для тех, кто перенес COVID-19Самарские медики поделились рецептами полезных блюд для неокрепшего организма (подробности)