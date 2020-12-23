В полицию обратился адвокат семьи поэта Николая Доризо. Он сообщил, что неизвестные мошенники обманули 69-летнюю Елену Доризо, дочь знаменитой певицы Гелены Великановой и Доризо. Аферист позвонил пенсионерке на мобильный и представился сотрудником службы безопасности крупного российского банка.Мошенник сообщил Елене Николаевне, что кто-то пытается перевести с ее счета деньги и их срочно нужно спасать, пока злоумышленник не добрался до всех накоплений пенсионерки. Женщина поверила звонившему и согласилась «обезопасить» свой счет.- Пенсионерка продиктовала аферисту данные по своим картам и вкладам, после чего со счета Елены были списаны 76 тысяч рублей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.Поняв, что ее обокрали, женщина сразу же связалась с семейным юристом, который подал заявление в полицию от имени пострадавшей. Оперативники проводят проверку.Мать потерпевшей, Гелена Великанова - советская и российская эстрадная певица, имеющая звание народной артистки России. Отец Елены Николай Доризо - советский и российский поэт и драматург, член Союза писателей СССР.