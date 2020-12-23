После подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, позиции вооруженных сил Азербайджана оказались в непосредственной близости от населенных пунктов на юге Армении. И в армянском парламенте заговорили о том, что хорошо бы разместить там еще одну российскую военную базу, или третий гарнизон 102-ой (два уже функционируют в Гюмри и Ереване) в Сюникском районе.Такое предложение поступило от партии «Просвещенная Армения» после того, как депутаты съездили в Сюникскую область.- После войны и нашего поражения ситуация поменялась, - рассказал kp.ru лидер «Просвещенной Армении» Эдмонд Марукян. - И вот теперь Сюникский район находится под угрозой. Если раньше азербайджанские военные были от населенных пунктов этой области далеко — за 200 километров, то сейчас буквально в 3 километрах. Люди бояться там жить.Но кроме спокойствия и безопасности местных жителей депутат видит в размещении российских военных и другие интересы - геополитические.- Трасса Сюник стратегически важная не только для Армении, но и для России. Потому что это единственная дорога, соединяющая членов Евразийского экономического союза с Ираном. Это первое, - продолжает Марукян. - А второе, сейчас миротворческие силы в Нагорном Карабахе получают поддержку от 102-ой российской военной базы в Гюмри. Но от Гюмри до Степанокерта далеко — 500 километров. Если появится вторая российская база в городе Горис, то это будет делать проще, а заодно обеспечит безопасность и стабильность в Сюникском регионе.Я думаю, что нам надо сделать апдейт наших старых договоренностей с Россией. Хотя и в рамках прежних соглашений можно открыть еще одну базу.- А армянская армия в этом районе присутствует?- Конечно. Но после войны и всего, что случилось, нам нужно много лет, чтобы восстановить эффективность наших вооруженных сил.- Знаете, в интернете пишут, что некоторое время назад вы и ваша партия наоборот выступали чуть ли не за разрыв отношений с Россией и за выход Армении из ОДКБ.- Это не правда! Никогда я такого не заявлял! Все, что написано в интернете — просто фейк. Да, были заявления по поводу неэффективности работы Евразийского экономического союза. Но ни о каких разрывах отношений с Россией я никогда не говорил. Знаете, в Армении есть антироссийские политические силы. Даже сегодня, после своего заявления о необходимости создания еще одной российской военной базы, в мой адрес было много критики. Но много и тех, кто поддерживает это предложение. Я даже от простых жителей Сюникского района получил письма и звонки.На самом деле, разговоры о том, что чем больше российских военных будет в Армении, тем лучше и о том, что нужна вторая база РФ появились и раньше.- Об этом говорил и Армен Ашотян (зам. председателя Республиканской партии, — ред.) и другие люди. И не только из политических кругов, но и простые граждане, - говорит президент фонда Арно Бабаджаняна Ваге Степанян. - Сюник — это наши ворота. Если мы потеряем Сюник, то потерям и всю страну. А для Турции это будет возможностью оторвать Иран от России. И открыть прямой путь к Азербайджану. Так что мы все двумя руками за еще одну российскую военную базу и вообще за более тесные отношения с Россией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Одна неправда нам в убыток»: Уроки Карабаха для РоссииДепутат Госдумы Константин Затулин - о том, что должна понять и сделать Москва после войны в Закавказье осенью 2020-го (подробности)