Первый зампред ЦБ Сергей Швецов на днях обронил неосторожную фразу. Он сказал, что «институт накопительной части пенсии будет демонтирован». Мол, все равно никто не собирается эту систему размораживать. Поэтому из законодательства ее надо убрать. Тут же возникли кривотолки. Многие восприняли это как попытку забрать у россиян их и без того скудные накопления на старость. Рассказываем, как все на самом деле.О чем в принципе речь?Речь о накопительной части пенсии, которая действовала в России с 2002 по 2013 год. В это время всем работающим россиянам на будущую пенсию начислялись сначала 2%, а потом 6% от их зарплаты. Эти деньги попадали на индивидуальные счета либо в государственной управляющей компании Внешэкономбанка (так поступали так называемые «молчуны»), либо на счет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).В конце 2013 года систему пенсионных накоплений заморозили. То ли из-за недостатка денег в бюджете, то ли из-за ушлых банкиров, которые крутили деньги будущих пенсионеров и уводили их в офшоры. Но что случилось, то случилось. На счетах будущих пенсионеров остались пять триллионов рублей. Эти деньги до сих пор крутятся и продолжают приносить небольшой доход. А вот новые отчисления не идут. И вряд ли возобновятся. Собственно, это и имел в виду Сергей Швецов.- Сейчас нет дискуссии относительно разморозки накопительной части пенсии. Я думаю, что в ближайшие три года институт будет демонтирован в законодательстве. Я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан, - пояснил он.Что это значит для будущих пенсионеров?Как объяснили в ЦБ, речь идет о следующем. С конца 2013 года отчисления в накопительную часть пенсии традиционно замораживают. Каждый год происходит одно и то же. Госдума готовит шаблонный законопроект. Президент его подписывает. То есть формально в пенсионной системе эти отчисления у нас есть, но фактически они уже семь лет не производятся. И в ближайшие три года размораживать их никто не собираются. Швецов имел в виду следующее: давайте признаем, что пенсионная система у нас поменялась и вряд ли станет прежней. И начнем думать, что делать дальше. То есть уберем бессмысленный атавизм, который только мешает воспринимать реальность под правильным углом.Неужели все накопления сгорят?Нет, такого не случится. И бояться этого не стоит. Все, что уже лежит на индивидуальных счетах во Внешэкономбанке или частных фондах, там и останется. Сейчас эти деньги вкладываются в различные финансовые инструменты - акции и облигации - и приносят доход будущим пенсионерам. По итогам года, по предварительным данным, он составит в среднем 6 - 7% годовых. Это выше официальной инфляции - она будет в районе 4,5 - 5% годовых. Более того, в стране действует система гарантирования пенсионных накоплений. Если какой-либо НПФ обанкротится, государство вернет все перечисленные деньги (правда, без процентов).Что власти предлагают взамен?В правительстве еще не решили. С одной стороны, накопительную часть нужно в каком-то виде возвращать. Потому что с ней пенсионная система становится устойчивее. С другой, доверие к государству после повышения пенсионного возраста пошатнулось. И любые реформы в этой сфере могут восприниматься населением в штыки. Поэтому чиновники и медлят. Тем не менее некоторые варианты есть.Во-первых, Минфин и Центробанк еще в 2019 году предложили реализовать так называемый «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Как предполагали чиновники, система должна была стать добровольной. Любой работник мог написать заявление в бухгалтерии и самостоятельно откладывать на пенсию от 1 до 6% своей зарплаты. Из «пряников»: на вложенные деньги можно получить налоговый вычет, а накопления в случае смерти пенсионера не сгорают, а передаются по наследству.Во-вторых, в ЦБ предложили использовать для накоплений на пенсию уже работающий механизм индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Им сейчас активно пользуются начинающие инвесторы, которым государство возвращает часть вложенных на биржу средств. Пенсионный ИИС предполагает более жесткие условия. Чтобы получить налоговые вычеты, держать его нужно не меньше 10 лет. При этом вносить деньги можно как через работодателя, так и самостоятельно.Правда, ни один из этих вариантов еще не согласован в правительстве. Думать о будущей пенсии лучше самостоятельно. Накопления стареющих - дело рук самих стареющих.СПРАВКА «КП»Как узнать, где лежат мои накопленияБолее-менее приличные средства отложены на пенсию у тех, кто родился в 1967 году или позднее. Но часто бывает такое, что люди даже не знают, где лежат их пенсионные накопления. Вроде писали какое-то заявление и куда-то их переводили, но куда, не помнят. Уточнить информацию можно в двух местах:- На портале госуслуг. В строке поиска вбиваете «Пенсионный фонд России». Внутри ищете раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР».- На сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Переходим по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Внутри будет информация о стаже, накопленных баллах, пенсионных накоплениях и о том, где они лежат.Средний накопительный счет составляет 100 тысяч рублей. Чтобы понять, какую ежемесячную прибавку к пенсии дает эта сумма, ее нужно разделить на так называемый «срок дожития». По закону - 258 месяцев. То есть средняя прибавка составит 400 рублей в месяц. Если размер накопительной пенсии в момент назначения составит меньше 5% по отношению к страховой пенсии по старости (назначенной государством), то все накопления выплатят сразу. В большинстве случаев сейчас именно так и происходит. Потому что на пенсию выходят люди, родившиеся до 1967 года - с небольшим объемом накоплений. Массово пожизненную прибавку будут назначать лишь через 5 - 7 лет, когда на пенсию начнут выходить те, кто родился в 1967 году и позднее.Сколько россияне сберегли на старость и где находятся эти деньгиГосударство (Внешэкономбанк) - 1,9 трлн рублейЧастники (НПФы) - 2,9 трлн рублей** Еще 1,5 трлн рублей лежат в негосударственных пенсионных фондах по добровольным и корпоративным программам пенсионных накоплений.По данным ЦБ и ГУК ВЭБ.РФЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько россияне потеряют от заморозки накопительной части пенсии«Комсомолка» отвечает на главные вопросы о том, что происходит с пенсионными сбережениями людей (подробности)