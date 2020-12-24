До недавнего времени Дмитрий Шепелев скрывал свою возлюбленную, но теперь он все чаще рассказывает о женщине, с которой связал свою судьбу. Новой избранницей телеведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова. Недавно Дмитрий вместе с Екатериной и своим сыном Платоном отдохнул на Мальдивах. А теперь готовится встретить Новый год. В Инстаграме телеведущий поделился с подписчиками проблемой выбора: он не знает, что купить в подарок невесте.- Срочная помощь! Что подарить девушке, у которой все есть? – спросил Дмитрий.В ответ подписчики начали наперебой предлагать Шепелеву свои варианты. Кто-то посоветовал ему преподнести Екатерине обручальное колечко, кто-то – новую квартиру. А кто-то даже намекнул на еще одного ребенка.Между тем, муки выбора Дмитрия вполне понятны: Екатерина – очень обеспеченная женщина. И у нее действительно все есть. Бывший муж Екатерины – успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Среди активов компании Кленова - аптечные сети «36,6», «Горздрав» и «А5», это более 1300 аптек по всей России. Екатерина и Дмитрий были женаты 13 лет, она родила ему дочь Ладу. Тулупова воспитывала малышку и параллельно развивала собственный бизнес. Сначала она организовала архитектурное бюро «Арх. Предмет» (Екатерина окончила Миланскую Школу дизайна), а затем компанию «Деловые завтраки». Супруги развелись в 2016 году, как говорят, инициатором развода был Дмитрий.После расставания Кленов продолжает материально обеспечивать бывшую жену и дочь. Екатерина оплачивает Ладе дорогую школу, ведет светский образ жизни и может себе позволить отдых на дорогих курортах.С 37-летней Екатериной Тулуповой 37-летний Шепелев начал встречаться три года назад. Год назад пара приняла решение жить вместе. Телеведущий и его невеста вместе с детьми поселились в большой квартире на Патриарших прудах. Платон и Лада, дочь Тулуповой от первого брака, – ровесники, им по 7 лет. Ребята ходили в один детский сад, и именно они познакомили родителей друг с другом. Телеведущий уже называет Ладу дочкой и не скрывает, что он очень счастлив со своей семьей.Шепелев не раскрывает свои планы на будущее, однако в Инстаграме он как-то проговорился, что подумывает о женитьбе. Недавно телеведущий упомянул, что они с невестой ищут новую квартиру, попросторнее нынешней. Из этого подписчики сделали вывод, что пара готовится к свадьбе и, возможно, к прибавлению в семействе.