По поводу борджианского скандала с бельем Навального замечу вот что.Я не хочу защищать джеймсбондовскую честь неизвестных мне оперативников, которых я надеюсь никогда и не узнать, тем более, что я твердо верю в то, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа, и комедия братьев Коэнов \\"После прочтения сжечь\\" намного реалистичнее показывает современные спецслужбы, чем разные ностальгические мгновения весны.Но есть еще кое-что, о чем никогда не подумает та сторона, пляшущая сейчас от радости.Дело в том, что этим скандалом Навальный навредил самому себе намного больше, чем каким-то рядовым Антирайанам.Они-то люди служивые, государственные, ну, если и правда кто-то из них подставился с телефонными делами - значит, отругают, премии лишат и перебросят на совсем уж мусорное дело, вроде слежки за великим оппозиционером Яшиным.А завтра все об этом забудут.А он?Невероятно амбициозный человек, который всерьез хотел быть национальным политиком номер один, вытеснив нынешний первый номер, - сделался куклой на руке у чужой гэбухи, которая играет им в пранкеров Лексуса и Вована против спецслужб его страны.Результат: хайп, успех, много лайков, просмотров, Сергей Пархоменко и Антон Долин в полном восторге.Вопрос: можете себе представить, чтобы - нет, не Путин, а даже и Ельцин Борис Николаевич, нами так страстно ненавидимый, согласился заняться чем-то подобным?Масштаб, друзья мои.Никогда нельзя забывать про масштаб.Глуповато-блондиночный и мелко мстительный честолюбец Навальный не понимает, что в жизни, если играешь по-крупному, не всегда нужно выигрывать и срывать аплодисменты любой ценой, - иногда нужно и хмуро промолчать, и сказать что-то такое, что не ведет тебя к крикам \\"ура! режим рушится!\\" в информационном пузыре твоих поклонников, но зато сохраняет тебе место в политике более интересное, чем роль клоуна, который, размахивая собственными трусами, бегает за какими-то вокзальными филерами с данными телефонов, которые тебе дали в немецком или американском ГБ.Для журналиста более-менее желтого стиля такой скандал - огромная победа.Для кандидата на высшую власть - жирно зачеркнутая карьера.Потому что вопрос о власти в России никогда не будет решаться ни на улице (хотя она может участвовать иногда), ни лайками в соцсетях (хотя и их могут использовать).А решаться он будет, как и много раз до этого, с помощью компромисса между самой хитрой и мажорной частью общественности - и огромным морем чиновников и погонов.И если вы - блогер-пранкер и обслуга тайной полиции других государств, то вы не можете быть героем такого компромисса.Извините, но у вас трусы на голове, и вся эта тяжелая, слоновья стихия коллективного начальства России не будет вас слушаться и вам доверять, и за своего тоже считать не будет.Ваша задача - бегать, орать, помогать одним интриговать против других, но царями таких не берут.Ну, только если на фоне полного развала государства и войны всех против всех, да и то ненадолго, - но я думаю, что нам это все-таки не грозит, и даже в 1991 году такого не было.А почему все так печально получилось?Потому что, повторюсь, Навальный - трехкопеечный честолюбец.Человек, который хочет поймать птицу счастья даже в унитазе, лишь бы прямо сейчас, и еще селфи с ней сделать.Леша, это не птица там плавает.Это другое.