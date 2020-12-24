С разницей всего в несколько часов в среду, 23 декабря, в Москве были совершены два покушения на убийства женщин.Мы уже рассказывали о жутком преступлении, в результате которого погибла 30-летняя хореограф Наталья Пронина. Напомним, мужчина в черной маске подкараулил женщину около ее дома на улице Профсоюзной и дважды выстрелил ей в грудь. Наталья спустя несколько часов умерла в больнице.А за два часа до этого преступления в Москве на улице Беловежской точно так же пытались убить 40-летнюю Наталью Конееву. Женщина тоже возвращалась домой с работы и получила пулю в голову прямо на входе в подъезд.- С огнестрельным ранением головы, переломом костей свода черепа она была госпитализирована. Преступник скрылся, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.За жизнь Натальи, которая переехала в Москву из Саратова и работала менеджером, борются медики. Женщина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.В обоих случаях стрелки скрывали свое лицо за черными масками. До сих пор ни один из них не найден. Но сами преступления, скорее всего, между собой никак не связаны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«У нее не было врагов, это может быть только ревность»: кто застрелил известную танцовщицу в МосквеНаталья Пронина скончалась в больнице после двух выстрелов в грудь, преступника ищет полиция (подробности)