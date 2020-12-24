Трагедия произошла недалеко от деревни Желохово в Калужской области, куда 35-летний Глеб Мишугин отправился полетать на своём параплане. Он решил использовать свободное время и редкую хорошую погоду, чтобы подняться в небо. Место для экстремального отдыха Глеб выбрал непростое. Этот спортивный склон знают многие профессионалы, но новички туда не суются.Для взлёта спортсмены используют отвесный берег озера Тишь, его высота порядка 50 метров. Парапланеристы отравляются в полёт с крутого обрыва, где их подхватывают потоки южного ветра. Но даже если запуск прошёл успешно, терять бдительность в небе нельзя, потому что условия для полёта в этом месте довольно непростые и могут измениться в любое мгновение. В воздухе у Глеба возникли трудности, параплан не слушался. Кто-то заметил неполадки с земли, но никто не мог помочь спортсмену. Было видно, что мужчина пытается совладать с крылом и постараться опустить его на землю, но ничего не получалось. Глеб рухнул на землю с большой высоты. Очевидцы поспешили на помощь, но удар был слишком сильным, мужчина погиб.— Поступило сообщение о том, что в д. Желохово Перемышльского района при приземлении с высоты на личном параплане погиб 35-летний мужчина. Труп с телесными повреждениями направлен в морг, — сообщил источник kp.ru.У Глеба осталась жена и маленькая дочь. Мужчина всегда вёл яркую, насыщенную экстремальными видами спорта жизнь и даже занимался строительством парков для катания лыжников и сноубордистов. Глеб был одним из создателей команды Moustache Crew, которая отличилась снежными парками в Москве, Кировске и других городах и привлекала для них в качестве спонсоров известные бренды спортивной одежды и оборудования. А парк в Кировске и вовсе назвали лучшим. Глеба можно назвать экстремалом широкого профиля, он отлично катался на сноуборде и серфинговой доске, выполнял трюки на снегоходе, своим лучшим трюком на этой машине мужчина называл двойное сальто назад. Были в коллекции его увлечений и гонки, Глеб участвовал трофи, мотокроссе и кольцевых гонках, и даже сам участвовал в создании своей гоночной машины.Конечно такие увлечения приносили мужчине и травмы. одной из самых запоминающихся для него был перелом скулоглазничного комплекса. Но даже после этого он не отказывался от своих хобби.