Опубликованы трейлер и постер новой романтической комедии «LOVE» от Сергея Светлакова, которая выходит в российский прокат в преддверии Дня всех влюбленных 11 февраля 2021 года. Премьера трейлера состоялась на официальной странице фильма в ВКонтакте.Фильм «LOVE» — это трогательные и смешные истории любви с участием всеми любимых артистов – Сергея Светлакова, Тимура Батрутдинова, Екатерины Варнавы, Камиля Ларина, Юрия Стоянова, Станислава Ярушина, Валентины Мазуниной, Марии Мироновой, Анатолия Белого, Яна Цапника, Ирины Розановой, Филиппа Ершова, Сабины Ахмедовой, Ксении Собчак и многих других.«Все идем в кино на LOVE! Это идеальное романтическое свидание и лучший вариант для Дня всех влюбленных в компании близких. Это действительно весело, эмоционально и довольно неожиданно. Некоторые актеры в нашем фильме появятся в очень непредсказуемых образах – уверен, эти герои будут еще долго обсуждаться зрителями», - Сергей Светлаков, продюсер, актер.Екатерина Варнава, актриса: «День всех влюбленных - праздник, который с нами недавно. Но недаром он стал так популярен за столь короткий срок - ведь каждый из нас ищет любовь, а некоторые даже находят. Начало февраля, когда мы уже ждем весны, тепла и праздников, в которые мы поздравляем своих любимых - лучшее время напомнить себе об этом чувстве в кино».