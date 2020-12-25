А ведь это не только про природу - клевер, зверобой, колокольчик. Не только про глоток кислорода под самыми окнами многоэтажек. Это ещё и про людей, проявивших беспримерное неравнодушие. Возможно, звучит пафосно, как в советской заводской многотиражке. Но по-другому не получается.Смотрите сами.Три года назад управа Академического района выкатила проект благоустройства бесхозной территории площадью 3 га (в районе дома №6 по ул. Дмитрия Ульянова). Когда-то здесь стояли гаражи, но потом их снесли.Местные жители ознакомились и им такой вариант не понравился. Вместо ароматного живого разнотравья опять предполагался газон, тротуарная плитка, искусственные покрытия. Насекомые с птицами в такой среде не выживут.И тогда жители сказали: давайте мы разработаем свой проект и будем его реализовывать вместе с вами - аккуратно, чтобы не навредить природе. В управе пожали плечами, но согласились. Мол, пожалуйста. Даём три месяца. Думали, что это пустая болтовня, какая часто доносится из зала на публичных слушаниях и собраниях.Но не тут-то было. Жители оказались ломом подпоясанные. Они объединились в рабочую группу. Привлекли урбанистов, биологов, дизайнеров, специалистов Московского архитектурного института (МАРХИ). И те сообща спроектировали парк таким образом, чтобы было хорошо всем - и людям, и экосистеме. Казалось бы, довольно маленький луг. Рядом многоэтажки напирают. При этом на участке зафиксировано более 500 видов животных, растений и грибов. Из них 19 занесены в Красную книгу города Москвы.- Заставлять такое биоразнообразие каруселями рука не поднимается, - рассказала kp.ru местная жительница и координатор проекта «Заповедный луг» Надежда Кияткина. - К тому же через дорогу Академический парк. Там полно всяких активностей.Короче, прошло три месяца. И пришли жители снова в управу. Почти как Федот-стрелец с золотым ковром. Только вместо ковра новый проект. Подписанный профессорами, кандидатами наук, известными архитекторами, лауреатами фестиваля «Сады и люди», учеными МГУ…В управе, конечно, подивились. И дали следующее задание. Мол, если согласуете ваше детище во всех необходимых инстанциях, всё будет сделано по-вашему.А это, на минуточку, 17 ведомств.ПРИРОДЫ РАЙСКИЙ УГОЛОК- Вам надо обязательно приехать сюда летом, - улыбается Надежда Кияткина, показывая тот самый луг, припорошенный снежком. - Здесь травы такой сладостью отдают. Прям мёдом пахнет. И цветов очень много.Мы идём по дикой тропинке в семи километрах от Кремля. Я так проникся, что даже детство своё золотое вспомнил. В Орловской области таких лугов миллиард. И никто не собирается их обустраивать.- В итоге проект стал социальным, - рассказывает Надежда. - Этой осенью, например, мы устроили праздник сенокоса, опробовав мозаичное кошение. С песнями, конкурсами, плетением кукол из сена. Биоразнообразие участка в постоянном режиме изучают энтомологи. Можем даже экскурсии проводить.И, правда, чем не урок биологии. Точнее, ботаники. Даже сейчас зимой можно увидеть различные виды трав.- Вот, например, донник лекарственный, а чуть дальше ежа сборная, - редактор Красной книги Москвы, энтомолог, кандидат биологических наук Тимофей Левченко на луг приходит не только ради прогулки, но и в научных целях.- А это? - указал пальчиком я.- Цикорий…- А вон там?- Тимофеевка... Здесь в настоящий момент порядка 100 видов трав. Это бодяк обыкновенный. Вот клевер... Место поистине уникальное. Обычно такой луг вы можете встретить где-нибудь за городом. А тут рядом с дорогой между многоэтажек. В диком разнотравье обитает гораздо больше животных, чем на благоустроенных территориях. Кто-то живёт под травой, кто-то в её толще, а кто-то и на цветках. Изучая территорию, я обнаружил большую болотную кобылку (насекомое семейства настоящих саранчовых, - прим. Авт.). Это охраняемый вид, не склонный к полётам и дальним перемещениям. Получается, на этом участке он сохранился с тех времён, когда здесь и города ещё не было. И это, конечно, не единственный пример.Но вернёмся к нашим инстанциям. Проектной компании ООО «ЦПРД», которая занимается «Заповедным лугом», удалось согласовать план обустройства с 15-ю ведомствами. И лишь в двух получили отказ. В Департаменте природопользования и Москомархитектуре.- Проект предполагает удаление ясенелистного клена, очень вредного для остальных растений, - рассказала Надежда Кияткина. - Но, как выяснилось, удалить мало. Нужно ещё и чем-то компенсировать. Мы бы это, конечно, решили. И всё бы получилось. Но вот второй отказ уже серьёзнее.Это тот, который от Москомархитектуры. Там пояснили, что образовавшийся заповедный луг расположен на «красной линии», а потому ничего проектировать на этом участке нельзя - рано или поздно здесь должен пройти дублер Ленинского проспекта.- Мы, если честно, удивились такому ответу, потому что на том же отрезке находится и Академический парк, - говорит Надежда. - Его же только открыли недавно (в 2017 году, - прим. Авт.).Как бы то ни было, проект пока заморожен. Как в прямом смысле, так и в переносном.Что не мешает ему получать премии за собственную уникальность.ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕЗа последние три года проект «Заповедный луг» получил Российскую национальную премию по ландшафтной архитектуре, архитектурную премию «Дом на Брестской», а недавно и Премию Правительства Москвы (70 тыс. руб.) - «за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города».Жители Академического района и те, кто разрабатывал «Заповедный луг», надеются, что их вариант благоустройства станет хорошим примером и для других районов. И что между столичными многоэтажками заколосятся луга, сделав нашу среду обитания комфортнее и полезнее.ЧТО ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬДля того, чтобы «Заповедный луг» не растерял своего биоразнообразия, обустраивать его планируется осторожными и плавными движениями. Как в операционной.Вот некоторые элементы, на которые жители Академического района согласились:- скамейки с интегрированными в них цветниками;- арт-объект «Арки» на входе (материал «дерево»);- прогулочная зона с насыпными холмами и яблоневым садом (там же в кустарниках гнездится соловей);- детская площадка с многофункциональным комплексом для всех возрастов (покрытие мягкое - из коры лиственницы);- деревянные экраны, скрывающие примыкающие парковки (уже сейчас в рамках проекта обустроили 75 мест);Всё остальное пространство - природный луг.P.S. Несмотря на проволочки с согласованием, жители Академического района пытаются договориться с местным «Жилищником», чтобы за их лугом ухаживали должным образом и не косили, например, слишком часто траву. В планах посадить несколько кустарников в районе дома №12/3 по ул. Ивана Бабушкина. Отсыпать часть дорожки. В общем, начать с малого. Ну и ни в коем случае не допустить, чтобы «Заповедный луг» закатали асфальтом, как это планировалось три года назад.И конечно, энтузиасты и лауреаты надеются, что когда-нибудь их «Заповедный луг» заколосится не только на бумаге.