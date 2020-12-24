Нешуточная пропажа случилась в здании российского МИД на Смоленской-Сенной площади в Москве. Из штаб-квартиры отечественной дипломатии бесследно исчезли казенные наличные деньги в разной валюте на сумму более миллиона долларов.История случилась ровно год назад, но известно о ней стало только сейчас. В кабинет специалиста-эксперта валютно-финансового департамента МИД, 49-летней Натальи Агальцовой была доставлена рутинная посылка: с дипломатической почтой из Ирана пришли наличные деньги, полученные нашим посольством там за оказание различных консульских услуг.Обычно для пересылок нала используют какую-нибудь подручную тару, которую уже потом помещают в вализу - специальный опломбированный мешок для перевозки диппочты. В этот раз купюры уложили в картонную коробку из-под водки. Агальцова оформила получение и убрала коробку с деньгами в сейф.19 декабря 2019 года должна была состояться инкассация прибывших средств. Однако Агальцова на работу не явилась. Сотрудники, вскрывшие ее кабинет, чуть не упали в обморок от увиденного: там царил жуткий кавардак, на столе и на полу были разбросаны купюры разного достоинства. Когда их тщательно собрали и пересчитали, то оказалось, что из доставленных в МИД средств бесследно испарились огромная сумма в рублях и в валюте разных стран. В пересчете на доллары - $1 066 638.Изучили записи камер видеонаблюдения в коридоре - оказалось что накануне вечером хозяйка кабинета вышла из него с двумя большими пакетами в руках. Наталью Агальцову задержали почти сразу же - на ее даче в Подмосковье. Вместе с ней в отдел полиции доставили ее сожителя - 29-летнего Василия Маковоза. Но его вскоре пришлось отпустить: следствие не нашло доказательств его причастности к хищению, и теперь молодой человек проходит по делу лишь как свидетель. А вот Агальцова остается подозреваемой и находится под подпиской о невыезде. Ей вменяют в вину растрату большой суммы денежных средств, что может потянуть на десятилетний срок.Наталья с самого начала ушла в несознанку. Утверждала, что, мол, обнаружила в пресловутой коробке «куклы» вместо денег, запаниковала и хотела покрыть недостачу из собственных накопленных средств, а также взять для этого многомиллионный банковский кредит. Но якобы в ближайшем к зданию МИД отделении банка кредит взять не удалось и она собиралась заехать для этого в другое отделение, расположенное рядом с ее дачей.Следователи над такими объяснениями откровенно посмеялись. Тем более, что проверка Агальцовой на полиграфе показала, что она знает, где находится пропавшая сумма. Часть денег уже обнаружили: Наталья попросила своего соседа по даче Валерия Вуколова «взять на хранение» коробку, не сказав, что в ней находится. Тот не отказал. Впрочем, коробочку быстро изъяли и нашли в ней... только 148 тысяч долларов. Остальных денег пока отыскать не удалось. Хотя и тут Агальцова пытается уверить, что это ее личные средства. Но зачем надо было отдавать их соседу - не поясняет. В МИД РФ подтвердили факт пропажи денег и сообщили, что следствие по делу практически закончено и вскоре будет передано в суд.