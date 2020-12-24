В этом году даже Дед Мороз отправился на самоизоляцию. А еще этот год научил нас тому, как важны взаимовыручка, поддержка, бескорыстная помощь. Обо всем этом - новогодний видеоролик, снятый фондом «Детские деревни SOS».В нем снялся актер Камиль Ларин из «Квартета И». Он напомнил, что волшебником может стать каждый. А настоящий подарок, о котором просят под Новый год дети-сироты - дом, семья, уверенность в будущем.Помочь их желаниям сбыться можно, поддержав программы благотворительного фонда «Детские деревни SOS». Он с 1994 года занимается помощью детям-сиротам и профилактикой социального сиротства в России. Ведь часто малыши отправляются в детские дома при живых маме и папе. Фонд помогает семьям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации, детям-сиротам, а также вчерашним выпускникам детских домов и интернатов, только вступающим в самостоятельную жизнь.Программы «Детских деревень SOS» работают в восьми регионах России: Московская, Орловская, Мурманская, Псковская и Вологодская области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Великий Новгород.Перевод легко и быстро можно оформить на сайте. Собранные в ходе акции #SOSДедМороз средства пойдут на оплату работы специалистов, на содержание Детских деревень и социальных гостиниц, на вещи и продукты для семей в трудной жизненной ситуации.