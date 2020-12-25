Не горюйте, есть для вас подходящий вариант. На основе рецепта великого шеф-повара Йотама Оттоленги, но чуть переиначенный под наши реалии.Для начала у вас на столе должны появиться три банки: с красной фасолью, резаными томатами в собственном соку и кокосовым молоком. А где кокосовое молоко, там непременно имбирь (нам хватит кусочка длиной сантиметра в 3 - 4) и пучок кинзы.Дальше все просто. На оливковом масле в кастрюле обжариваем до мягкости мелко нарезанную луковицу. Минут через 5 - 7 добавляем пару долек чеснока и измельченный имбирь. Если есть порошок карри, хорошо бы и его добавить, нет - обойдемся. Красную фасоль из банки выкладываем в эту же кастрюлю (только без жидкости), хорошенько все перемешиваем и добавляем помидоры (вот они должны быть с соком) и кинзу. Соль, черный перец, сухой перец чили, пол-литра (можно чуть больше) воды.Кокосовое молоко надо сначала размешать, довести до однородного состояния, а то ведь знаете, какие там комки образуются. Размешали - и в кастрюлю.Собственно, это все. Варить тут особо нечего - фасоль-то уже практически готова. Но пускай содержимое кастрюли несколько минут побулькает на небольшом огне, чтобы все ингредиенты как следует перемешались, а их вкусы стали единым целым.Кроме простоты приготовления, этот супчик обладает и другими достоинствами. 1. Его можно сварить сразу на несколько дней, он отлично хранится в холодильнике. 2. Он обладает целебными свойствами, важными по утрам для некоторых мужчин во время новогодних каникул (проверено на себе). 3. Аромат кокосового молока пробуждает воспоминания о веселых деньках где-нибудь в Таиланде и дарит надежду на то, что когда-нибудь все у нас снова будет хорошо.