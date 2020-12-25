В ночь на 25 декабря 2020, как и обещали синоптики, в Москве начался снегопад - город накрыл атлантический циклон \\"Грета\\". Предупреждали о непогоде и сильном ветре в Департаменте транспорта. На утро пробки были всего 3 балла и ближе к 10.00 движение стало труднее - до 6 баллов.- На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Движение в центр затруднено на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Бесединского шоссе, а также на Каширском шоссе. Съезд с кольца в сторону области ограничен до одной полосы из-за буксующих фур. В целом, трафик рабочий, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.Уже восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов - из-за технических причин задерживались.В столичных аэропортах из-за снега нет никакого коллапса. По утренним данным \\"Яндекс. Расписание\\", в столице отменили 9 рейсов (5 - Внуково, 3 - Домодедово, 1 - Шереметьево). Однако отмены не связаны с непогодой.- Отмен и задержек рейса из-за снега, который выпал в столице, нет. Работаем в штатном режиме, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Шереметьево.Синоптики говорят, что в последние дни 2020 года в Москве погода будут отличаться большим разнообразием.- Если сегодня столицу и окрестности замело снегом и \\"атакует\\" метелями атлантическая \\"Грета\\" и мы ожидаем, что за сутки прибавится от 5 до 10 см снега, то ближе к ночи будут оттепели и гололед, - рассказали в метеобюро \\"Фобос\\".В Москве уже 26 декабря снежные осадки ослабеют, но циклон по имени \\"Грета\\" начнет понижать температуру, формируя сильную гололедицу.- В воскресенье температура будет около -5 градусов. Возможно, сквозь облака появится солнце, - рассказали в метеобюро \\"Фобос\\".Самой холодной в Москве с начала зимы будет ночь с воскресенья на понедельник - подморозит до -13 градусов, а в Подмосковье местами будет до -20 градусов. Синоптики говорят, что похолодание будет недолго - во вторник \\"потеплеет\\" до -1 градуса, ожидается небольшой снег.КстатиКакой будет погода на Новый год?Предновогодние дни, 30 и 31 декабря, по данным синоптиков, будут пасмурными. Возможна оттепель.- В среду, 30 декабря, выпадет снег. Днем будет около 0…+2 градусов, а в четверг, 31 декабря, днем практически не будет осадков и температура ожидается такая же 0…+2 градуса. Надеемся, что в новогодний праздник все же под ногами будет слабый снег, - рассказали в метеобюро \\"Фобос\\".