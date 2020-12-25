Вот уже целый век «Щелкунчик» - будь то сказка, мультфильм и или балет на музыку великого русского композитора П.И. Чайковского – является непременным атрибутом новогодних праздников.Но в США вдруг решили переосмыслить именно балетную версию «Щелкунчика», задавшись вопросом – «а он чей?»Именно с таким заголовком в The Christian Science Monitor вышла статья, автор который признает, что балет «Щелкунчик» ассоциируется с Рождеством, а многим балетным труппам он приносит до половины годового дохода.И... требует переделать «Щелкунчика», изъяв из него расовые стереотипы, а также «его аристократические истоки».К расовым стереотипам издание отнесло несколько сцен во втором акте, когда на сцене появляются солисты, представляющие сладости и напитки разных культур (испанский шоколад, китайский чай и пр.). Лица танцовщиков, участвующих в китайском танце, загримированы желтым цветом, Это, по мнению автора статьи, «усиливает унизительные и оскорбительные стереотипы».Американский хореограф Дебби Аллен поддерживает идею переделки «Щелкунчика» для того, «чтобы лучше отвечать потребностям общества». Какие свои потребности, какое общество и озвучивало ли оно вообще что-либо именно Аллен, в статье не сообщается.Похоже, что автор, прочитав свое творение, несколько опешил от собственной смелости в плане безумного покушения на шедевр и переложил всю ответственность на других, добавив в конце: «Остается надеяться, что подобные изменения сохранят дух «Щелкунчика».