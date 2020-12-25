Мы узнали, какие новые словечки и выражения придумали участники ежегодного конкурса «Слово года». Его с 2007 года проводит лингвист, филолог, литературный критик Михаил Эпштейн. Посмотрите: может, и вы запишите что-то в ваш личный словарик?«КОВИДНЫЕ» ПРОТОЛОГИЗМЫЕсть в «Слове года» самый интересный конкурс – на протологизмы. В отличие от неологизмов (слов, которые уже вошли в обиход, - протологизмы - совершенно новые слова).- Это не подросток, а именно новорожденный, - говорит Михаил Эпштейн. – Все новопридуманное люди в течение года выкладывают в нашей группе «Неологизм года» в Фейсбуке. А потом эксперты - лингвисты, филологи, переводчики – выбирают слова-победители, которые наиболее интересно отображают суть событий уходящего года.Мы попросили Михаила Наумовича прокомментировать самые, на наш взгляд, интересные из новообразованных в этом году слов. Вот что у нас получилось:Расковидиться – значит: увидеться после карантина. Например: «Мы с другом наконец-то расковидились». Это такое позитивное слово, которое дает надежду на новую послековидную эпоху. (Автор – Марианна Тайманова.)Гоминицид – то, что убивает людей. Образовано по тому же принципу, что слова пестицид, геноцид… Не надо путать с «гомицидом» - это убийство человека человеком. А «гоминицид» - убийство человечества в целом – абсолютно новое слово. «Гомини, гомо» - это человек, «цид» - убийство. Например: «Коронавирус – это новейший и опаснейший гоминидицид». (Автор - Михаил Эпштейн.)Френдетта – это уничтожение друзей в Фейсбуке* за какие-либо провинности, из-за несогласия с позицией другого человека. (Автор – Елена Черникова.)Злобовечный – по той же модели, что «злободневный», но это про то, что составляет злобу не дня, а вечности. Например: вопрос о свободе воли человека – воистину злобовечный. И вообще многие темы, которые считались злободневными, сейчас воспринимаются как злобовечные. Ну, скажем: «человек в футляре» - раньше казалось, что это пошлость и мещанство, а сейчас оказывается, что это способ выживания человечества. (Автор – Михаил Эпштейн.)Биокорректность – тоже актуальное слово. Означает биологически сознательное поведение. То есть, человек носит маску, перчатки, соблюдает социальную дистанцию – можно сказать, что он биокорректный гражданин. Могут быть биокорректные рестораны, салоны… (Автор – Михаил Эпштейн.)Наруженосец – тот, кто ходит в маске, но оставляет нос снаружи. Наруженосцев надо призвать к ответственности, чтоб они свои носы тоже прятали под маской. (Автор – Отар Бежанов.)Начекизм – от слова «начеку». Это скорее относится к американской остроактуальной ситуации, когда людей, неосторожно употребивших какие-то слова, обвиняют в отступлении от политкорректности и других грехах. То есть, начекизм – это такая полиция мысли.Скриптиз – душевное оголение, стриптиз в письме. Значительная часть сообщений, выложенных в Фейсбуке, – это скриптиз: исцеление собственных душевных травм путем порой избыточной и часто никому не интересной откровенности.ПандОмия – всеобъемлющая домашность, сидение всех дома. (Автор Елена Черникова.)*Фейсбук – популярная социальная сеть, в которой люди, знакомясь, приобретают статус «друзей».УСТАМИ ЛИНГВИСТА ГЛАГОЛЕТ…Слова «расковидиться» и «биокорректность» должны остаться в обиходе»- А если сравнить: больше ли новых слов прислали на конкурс, меньше ли, чем в прошлые годы? Или примерно такой же интерес?- Больше – и «слов года», и выражений, и протологизмов. Так, жюри передали 40 протологизмов, которые при голосовании в группе на ФБ набрали больше 10 баллов. Раньше - намного меньше.- У людей было больше времени придумывать, потому что они сидели дома в период пандемии?- Это одна из причин. Другая – в том, что наступила новая реальность, которую нужно осмыслить: карантин, самоизоляция, новые отношения между людьми, почти полная остановка привычной профессиональной, общественной жизни. Это способ нового восприятия этой жизни.- Какое слово, как вы думаете, может укорениться в языке?- По-моему, наибольшие шансы имеет слово «расковидиться». Поскольку это одно из немногих слов, которое несет в себе надежду и какую-то обращенность к будущему. Еще я думаю, что хорошие шансы есть у слова «биокорректность». До сих пор на слуху было слово «политкорректность». А теперь мы с вами все вынуждены думать: как самим не заразиться, как не подвергать риску заражения других.- Какие-то новые слова уже вошли в обиход?- Автор слова «расковидиться», филолог и переводчик с французского Марианна Тайманова, придумала глаголы «зумить, зумиться», в значении «общаться по зуму». И запостила в нашу группу на Фейсбуке 20 марта (можете взглянуть), когда случаев его употребления на Гугле, например, вообще не было. Но жизнь подхватила инициативу, и уже в начале апреля это слово в новом значении стало повсеместным. По итогам конкурса, слово «зумить, зумиться» заняло шестую позицию среди «Слов года».- В прошлом году вы предположили, что слово «моднополый» (выбирающий свою принадлежность к полу согласно модным тенденциям) имеет шанс прописаться в языке. А также «фейсдельничать» - то есть, бездельничать в ФБ. А что показала практика?- Пока что хитами они не стали, хотя явления, ими обозначенные, процветают вполне. Одна из задач протологизмов – обратить внимание на новые явления. Но «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».ЗА ЧТО «ПРОКАЧКА» ПОПАЛА В «АНТИЯЗЫК»?- Во время конкурса участники еще и предлагают включить некоторые слова в раздел «Антиязык». А почему туда попало такое модное в 2020 году выражение - «прокачать скиллы» (навыки. – Ред.)?- Оно очень физиологичное. Для слуха лингвиста оно вульгарно, как и другое выражение - «Эта тема мне зашла». В разряд «антиязыка» попали и некоторые оксюмороны** - как, например, выражение белорусского МВД «гуманно применим оружие, в том числе огнестрельное».**Оксюморон – сочетание противоречащих друг другу понятия, типа «белая ворона».СЛОВА ГОДА-2020Вот слова, которые вошли в самый топ. Вроде бы с ними все понятно, но некоторым словам Михаил Эпштейн дал пояснения.Обнуление - обнулилась вся жизнь: культурная, социальная, общественная, закрылись театры, кино, рестораны, и это обнуление стало обобщающим символом, сущностью уходящего года.КоронавирусКовидСамоизоляцияУдаленкаЗум, зумитьсяПандемияВакцинаНаружа – все то, что находится за пределами места моего обитания в доме или квартире. Было наречие – «снаружи», а в этом году стало употребляться еще и существительное.КарантинКоронакризисЛокдаунКовидиот – тот, кто отрицает наличие ковида, пандемии.СПРАВКА «КП»Михаил Эпштейн (родился в 1950 г. Москве) - философ, культуролог и лингвист. Автор 33 книг и более 700 статей и эссе - в частности, о перспективах развития языка и мышления. Инициатор и куратор конкурсов «Слово года» и «Неологизм года», проводимых в России с 2007-го (в США - с 1991 г.)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Самоизоляцию» и «обнуление» признали словами годаПопулярность также набрали слова «карантин», «голосование» и «удаленка» (подробнее)