В пятницу премьер Михаил Мишустин отправился в Санкт-Петербург на встречу с производителями вакцин от коронавируса. Премьер посетил два фармацевтических предприятия. В Пушкине Мишустин дал старт новому заводу компании «Активный Компонент», которая выпускает 60 различных фармацевтических субстанций. Они используются для производства кардиологических, противовирусных, противогрибковых, антигистаминных лекарственных средств и антибиотиков.В пятницу компания запустила новый завод. Первая очередь позволит увеличить производство субстанций до 250 тонн с нынешних 100 тонн, а с вводом в 2024 году второй и третьей очередей - до 500 тонн.Мишустин нажал символическую кнопку «старт».- Это важнейшее событие для всей российской фармацевтической отрасли. Самостоятельный, независимый от импорта выпуск такой продукции позволяет сформировать в стране полный цикл производства. И для отрасли это - главная стратегическая задача, необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности России, - сказал Мишустин.Потребителями субстанций должны стать 70 фармпредприятий в России и за рубежом. На новом предприятии будут выпускать ранее не производившиеся в России субстанции, в том числе противоковидные.Мишустин также побывал в научно-производственном центре компании «Биокад». Компания выпускает 60 торговых наименований лекарственных препаратов, большинство из которых входят в перечень жизненно-важных. Недавно здесь стали выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V». Компания уже произвела более 800 тысяч доз вакцины.Мишустину показали производственную линию. Премьер взял в руки один из флакончиков с красной крышкой, в котором содержится вакцина, и заботливо передал его главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Оба были в прекрасном настроении.- Правительство предпринимает все необходимые меры для развития российских компаний-производителей вакцин. Такая поддержка будет продолжена. Наша задача - масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса, чтобы обеспечить ей все регионы нашей страны. Термоконтейнеры с вакциной проделают путь в тысячи километров, чтобы сохранить здоровье людей и защитить их от коронавирусной инфекции, - отметил Мишустин после посещения производства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из БританииБолее заразный, чем обычно, штамм Sars-cov-2 вызвал в Европе панику (подробности).