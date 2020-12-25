В пятницу, 25 декабря, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко, дабы защитить себя от коронавируса и подать надлежащий пример согражданам, наконец привился. Как только я узнал об этом событии, тут же позвонил своему Герою...... Алло, Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко вас побеспокоил. Скажите, пожалуйста, это правда, что вы сделали прививку от COVID?- Ну, у вас же в распоряжении имеется «фотообвинение». (см. снимки)- Конечно.- Ещё часа не прошло, как все свершилось- Я все фотографии внимательно посмотрел. Сначала вы были очень серьезный, даже настороженное у вас лицо, где-то беспокойство (возможно, за всю страну), а потом вдруг такое облегчение после укола. Скажите, вы волновались, что ли, когда вам делали укол?- Да нет. Мы просто вели беседу о проблемах здравоохранения с теми, кто меня колол. Эта показавшаяся вам скорбь и была результатом осознания этих проблем.- А потом с облегчением вы смотрели в будущее, с оптимизмом даже, я так понял?- По-моему, я в будущее не смотрел, я смотрел на сам процесс…- …но с оптимизмом.- И уже после этого обсуждали сроки дальнейших наших действий в этом направлении.- И какие же у вас будут дальнейшие действия?- Ну, после первой аппликации у меня через 7-10 дней должен появиться иммунитет. Я надеюсь, он будет высоким. Всегда был, во всяком случае, на все остальные такого рода процедуры. Но это вовсе не значит, что мы с вами должны вести себя беспечно, не пользоваться средствами индивидуальной защиты, не соблюдать гигиену. Это по-прежнему без всяких ослаблений и оговорок должно соблюдаться.- Скажите, как вы себя чувствуете? Вас знобит или, может быть, мысли путаются? Ощущения человека, который сделал прививку?- Вы какие-то вычурные предположения делаете насчет путающихся мыслей. Вы, видимо, это почерпнули в другой сфере…- Ну, наверное.- …явно не медицинской. Мысли не путаются, самочувствие обычное, что, собственно, и ожидалось.- Эта прививка вам была бесплатно сделана, как и всем трудящимся?- Да. Я даже не делал попытку лихорадочно всунуть деньги мятые куда-нибудь, у меня и мысли такой не возникало, потому что государство же прививает. Надеюсь, я на это имею право.- Вы сказали, что все прививки такого (или другого ) рода вы переносите нормально, появляется иммунитет. Это потому, что вы великий врач-иммунолог, и микробы знают, с кем имеют дело?- Нет. Просто нужно иммунную систему свою беречь, поддерживать ее и следить за ней.- Вы имеете в виду, питание, физическая нагрузка?- Питание, отсутствие вредных привычек, о которых вы часто вспоминаете.- Ну, я с тоской вспоминаю, потому что вы у меня их искоренили, и мне остается только одно воспоминание о дурных привычках. Вы даже запретили мне с женщинами в автобусе знакомиться (что я и не делаю уже много месяцев).- Вас в связи со всеми этими ограничениями должно переполнять чувство гордости за ваше почти совершенное поведение, высокий нравственный статус.- Да, у меня высокий нравственный статус. Геннадий Григорьевич, И ещё вот у меня многие спрашивают... Если человек незаметно для себя переболел, у него появились антитела, как он себя должен вести в дальнейшем, как жить ему на этом белом свете, с кем контактировать, можно ли интервью у академика Онищенко брать и так далее?- Вот с «Комсомольской правдой» не надо контактировать, потому что она своим постоянным ерничаньем пагубно влияет на иммунную систему.- Да нет, что вы. Вы же были у нас много раз, и иммунная система не пострадала.- При коронавирусной инфекции тот вопрос, который вы задали, к счастью, встречается часто, потому что большой удельный вес людей, которые бессимптомно переносят контаминацию инфекции, но при этом вырабатывается иммунитет. И это хорошо.- Они не заразны для других?- Пока они находятся в активной стадии инфицирования, они, безусловно, являются источником инфекции для своих близких. А если прошло недели две, у него появились антитела, этому надо радоваться, потому что у этого человека есть защита уже.- Геннадий Григорьевич, мы будем внимательно следить за вашим здоровьем, будем периодически справляться. Вы сейчас можете обратиться к слушателям радио «Комсомольская правда», к читателям и посетителям сайта kp.ru, именно к тем людям, которые еще сомневаются, надо или не надо делать прививку, а также ко всему миру, потому что в мире тоже… У вас там ветер? Плохо слышно.- Я сейчас зайду в дверь, и все будет нормально.- А вы прямо на ветру после прививки, это вредно, Геннадий Григорьевич. Вы пальто надели?- Нет, не надел.- Наденьте пальто, Геннадий Григорьевич. Вам нельзя на ветру. Обратитесь к тем скептикам, которые еще думают, надо или не надо делать, или так пронесет.- Во-первых, всем надо прививаться, особенно старшим группам, особенно тем, кто имеет противопоказания по признаку профессии или возраста. И это будет на пользу вашему здоровью, это будет полезно для вас и это будет очень хорошим вкладом в нашу государственную стабильность.Потому что каждый из нас представляет интерес для государства как состоявшаяся личность, как люди, которые делают много для этого государства, каждый на своем рабочем месте. И чем быстрее мы с вами выработаем иммунитет, тем мы с вами быстрее покончим с этим нашествием, наваждением инфекционным и продолжим работу по восстановлению экономики. Поэтому - всем здоровья в наступающем Новом году, а самое главное, не терять оптимизма и веры в то, что мы с вами пройдем и этот этап нашей жизни.- Спасибо. Ура!- Удачи и ещё раз здоровья!