В Москве озвучили приговор бывшему капитану сборной России по футболу Роману Широкову. В августе нынешнего года во время любительского матча он избил арбитра. Экс-игрока вывело из себя, что судья показал ему красную карточку - за матерные оскорбления а адрес арбитра. 23-летнего Никиту Данченкова, получившего в голову удары руками и ногами, увезли в больницу. Он написал заявление в полицию и на Широкова завели уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Футболисту светило до 2 лет тюрьмы.Процесс уложился в четыре заседания.Интересно, что сегодня защитник Широкова Вадим Лялин предоставил документы о нынешней работе футболиста. (Ранее он был экспертом на «Матч ТВ», но после скандала канал разорвал с Широковым отношения). Многие откровенно удивились, что лучший игрок России 2012 и 2013 годов оказался... юристом. В документах указано, что он за 50 тысяч рублей в месяц трудится помощником руководителя юридической фирмы «Логос». В ней же работает и его адвокат Лялин. Сам Широков в юриспруденции с октября 2020 года - так указано в документах. То есть получил эту работу, когда его дело переходило из следствия в суд.Прокурор запросил для Широкова год и 10 месяцев ограничения свободы (человек живет дома, но обязан ночевать только по своему адресу и не имеет права посещать массовые мероприятия). Но судья решил иначе: Роман Широков приговорен к 100 часам обязательных работ. То есть, например, мести дворы, убирать на улицах снег и прочее.Также он должен будет выплатить в качестве компенсации пострадавшему 100 тысяч рублей.После заседания Широков со своим адвокатом устроили новое шоу. Они заявили, что кроссовки, которыми футболист бил арбитра по голове, будут проданы на аукционе. За 100 тысяч рублей.- Вырученные деньги мы передадим нуждающимся деткам, - заявил адвокат игрока-драчуна Вадим Лялин.Представители Данченкова приговором не удовлетворены. Они собираются его обжаловать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-футболист сборной России Роман Широков избил судью-блогераПрямо во время матча напал на арбитра и добивал его ногами (подробности).