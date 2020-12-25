История про 16-летнюю московскую школьницу, которая уже больше года живет в приюте, сегодня получила продолжение. Мы рассказывали уже несколько раз: по версии 16-летней Дианы (имя изменено) и ее мамы Оксаны Романовой, в октябре прошлого года девочка в шутку сказала подруге, что ушла из дома. Подружка сообщила классному руководителю, та позвонила в полицию. Диану забрали прямо с уроков в школе и увезли в приют. С тех пор ее не отдают маме. Оксана Романова - художница, работает с детьми, обычная женщина без вредных привычек, нигде на учетах не состоит. Но тем не менее, дочь ей вернуть отказываются.В распоряжении редакции «Комсомольской Правды» оказалось заявление, которое Диана написала сегодня на имя начальника отдела соцзащиты района Коньково Аллы Карасевой. Отметим, что ранее девочка уже писала подобные заявления, но реакции на них не было. В минувший вторник в Черемушкинском суде должны были решить судьбу Дианы, но судья Николай Алексеев принял решение отложить этот вопрос на два месяца, до 16 февраля. Сама девочка надеялась, что на Новый год наконец-то попадет домой.«Я ЖИВУ ЗДЕСЬ, КАК В ОБЩЕЖИТИИ, А ДОМА У МЕНЯ ЛИЧНАЯ КОМНАТА»«Я требую вернуть меня домой из Центра поддержки семьи и детства «Зюзино», так как я хочу жить дома с моей мамой, - пишет школьница. - Я на протяжении 13 месяцев нахожусь в приюте. Попала сюда по неизвестной мне причине, я все время хотела вернуться домой. Мы с мамой неоднократно писали заявления, но нам всегда отказывали, хотя мне в приюте говорили, что они не против, чтобы я жила дома, но говорили, что мама должна написать какие-то заявления, чтобы меня вернули».Диана обращает внимание, что вот уже много месяцев практически не покидала территорию приюта «Зюзино». Она учится в той же школе, что и раньше. Но до марта она каждый день ездила на занятия из приюта в школу и назад, но после введения удаленки даже не имеет возможности выходить за периметр приюта, обнесенного высоким забором.«С марта по начало сентября центр находился на карантине и все лето я провела в центре и не смогла отдохнуть, как другие дети дома, хотя очень хотела».«Я не имела никаких проблем с психическим состоянием, пока не попала сюда. Я требую вернуть меня домой из этого учреждения и оставить нашу семью в покое. Я ничего незаконного не совершала, так же, как моя мама».«Я живу здесь, как в общежитии. Порой нет жизненных условий и личного пространства, но зато дома у меня своя личная комната и все условия. Я люблю свою маму и хочу жить дома. Требую вернуть меня домой к маме!»Девочка намерена устроить флешмоб в соцсетях, требуя, чтобы ее отпустили домой. Иначе она уже второй Новый год должна будет отмечать не с родными, а посторонними людьми.А В ЭТО ВРЕМЯ ОФИЦИАЛЬНОМежду тем Департамент труда и соцзащиты Москвы вчера выступил с официальным комментарием статей «Комсомольской Правды» об этой истории. По версии чиновников, во всей этой ситуации виновата мама девочки.«Женщина навещает дочку в сопровождении журналистов или адвоката, не идет на контакт с сотрудниками центра, где проживает ее ребенок, - говорится в сообщении. - Она всячески публично демонстрирует желание забрать девочку. Но при этом отказывается следовать установленным законом нормам. Ей всего лишь нужно написать заявление с просьбой отпустить ребенка домой».Оксана Романова объясняет: она не согласна с тем, что ее ребенок вот уже год живет в приюте. Чтобы написать заявление с просьбой отпустить ребенка домой, сначала нужно подписать бумагу, что она не против нахождения Дианы в соцучреждении. А женщина ее подписывать не хочет.«Мы неоднократно предлагали матери начать совместную работу, чтобы наладить отношения с дочерью, забрать ее домой на выходные, праздники или каникулы, - сообщили в Департаменте. - На сегодняшний день женщина так и не написала такое заявление и не взаимодействует с нашими специалистами».«Комсомолка» следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мама, забери меня. Я хочу домой!»: Из-за неудачной шутки в разговоре с подругой 16-летняя школьница уже год живет в приютеХудожница Оксана Романова пытается вернуть дочь, а органы опеки - лишить ее родительских прав (подробности).«Это была шутка!»: Судья не отпустил домой на Новый год школьницу, которая больше года живет в приюте16-летняя Диана в шутку пожаловалась однокласснице, что ушла из дома и за ней приехала опека с полицией (подробности).«Мама сама не хочет ее забирать»: Департамент соцзащиты - о девочке, которая из-за шутки больше года живет в приютеПо словам чиновников, мама школьницы не идет с ними на контакт (подробности).